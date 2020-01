Vesela četvorka iz Varaždina: Pobjegli smo od naših žena...

NAJAVA

Marcel Hirscher, Beni Raich, Marlies Schild... Dobiti naslovnicu austrijskih novina u siječnju bilo je nemoguće. Naravno, ako nije riječ o skijanju. Danas, za Austriju skijaju neki novi klinci i naslovnica, točnije, glavna vijest u Austriji, u Kronen Zeitungu su - Hrvati!

Foto: Dubravko Miličić/24sata

- Bodrit će ih cijela dvorana, u Grazu i Beču bit će kao da igraju u Hrvatskoj, a sa superstarom Domagojem Duvnjakom idu po zlato - stoji u tekstu, iznad kojeg dominira fotografija Duvnjaka, iza kojeg su hrvatski navijači.

Kolone automobila hrvatskih registarskih oznaka, spuštenih stakala, kako bi Austrijance upoznali s navijačkim opusom, dominirale su Grazom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Čak ni cijena piva od tridesetak kuna, koliko košta u centru Graza, nije spriječila Hrvate da dobro podmažu glasnice. Uostalom, kad je to bio problem?

Tramvaji, koji od centra grada do dvorane Stadthalle voze pet minuta, bili su ispunjeni hrvatskim navijačima. Skakalo se, pjevalo, toliko da su kontrolori gradskog javnog prijevoza nemoćno slijegali ramenima. Ajde, oprostit će im ta dva eura, koliko košta karta.

- Ovo je samo uvertira, u subotu će nas protiv Bjelorusije biti 5000 - euforično najavljuju već sljedeću utakmicu brojni hrvatski navijači.

Istina, protiv Crne Gore je bio radni dan, što je spriječilo dosta navijača iz Hrvatske da potegnu do Graza. No u subotu se očekuje - invazija. Od Zagreba do Graza jedva da je dva sata vožnje, do dvorane se može doći i bez navigacije. Samo pratite Graz Ost i eto vas.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- U subotu očekujemo punu dvoranu hrvatskih navijača, najavljen je dolazak iz cijele Austrije i Hrvatske. Bjeloruski navijači? Hm, ne bih se okladio da ih nećemo moći nabrojati na prste jedne ruke - otkrivaju organizatori.

Stoga, prvenstvo je tek počelo. Ono najbolje tek slijedi. U auto i put Graza. Ovdje je već toliko 'vruće' da vam zimske jakne ne trebaju. Samo dres i glasnice.