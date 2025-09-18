Obavijesti

SP U HRVANJU

Kodrić izgubio u polufinalu, borit će se za svjetsku broncu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Svjetsko prvenstvo u hrvanju 2025., osmina finala, muškarci 82kg, Karlo Kodric - Bekzat Orunkul Uulu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Priliku za osvajanje brončanog odličja imat će još jedan hrvatski reprezentativac Marko Koščević (HK Metalac), koji je poražen u osmini finala od Iranca Amira Mirzazadeha. No, kako je iranski borac došao do finala, Koščević je ušao u repesaž

Hrvatski reprezentativac Karlo Kodrić, član HK Petrinja, ostao je bez plasmana u finale u kategoriji do 82 kilograma grčko-rimskim načinom hrvanja na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu, nakon što ga je u polufinalu u Areni Zagreb sa 7-1 pobijedio Iranac Gholamreza Javad Farokhisenjani.

Kodrić je do polufinala stigao pobjedama protiv Kirgiza Behzata Orunkula Uulua od 5-0 te Moldavca Mihaila Bradua od 4-2. Polufinalni poraz mu donosi borbu za bronačno odličje protiv jednog od boraca iz repesaža. Taj će meč na rasporedu biti u petak, kad je na rasporedu i finalna borba u ovoj kategoriji, u kojoj će se za zlato boriti Iranac Farokhinsenjani i Gruzijac Gela Bolkvadze.

Zagreb: Svjetsko prvenstvo u hrvanju 2025., osmina finala, muškarci 82kg, Karlo Kodric - Bekzat Orunkul Uulu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Priliku za osvajanje brončanog odličja imat će još jedan hrvatski reprezentativac Marko Koščević (HK Metalac), koji je poražen u osmini finala od Iranca Amira Mirzazadeha. No, kako je iranski borac došao do finala, Koščević je ušao u repesaž u kojem mu je prvi suparnik Finac Matti Elias Kuosmanen. Uspije li ga pobijediti, borit će se za brončano odličje protiv Kineza Jianga Wenhaa.

Nažalost, bez plasmana u repesaž ostao je Antonio Kamenjašević (HK Herkul) u kategoriji do 77 kilograma. On je došao do četvrtfinala u kojem je tijesno poražen od Mađara Roberta Attile Fritscha. Nažalost, mađarski borac je poražen u polufinalu pa je Kamenjašević ostao bez mogućnosti da se bori za broncu.

U četvrtak je u repesažu, nažalost neuspješno, nastupila i jedina hrvatska hrvačica na ovom natjecanju Veronika Vilk (HK Slatina) u kategoriji do 72 kilograma. Bolja od nje bila je Francuskinja Pauline Denise Lecarpentier sa 4-2.

