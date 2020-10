Koeman: Barcelona će teško biti favorit, a Messi bi mogao i bolje

Barcelona je započela sezonu još jednim razočarenjem, protiv Getafea, a sjećanje na poraz u kojem ih je Bayern demolirao 8-2 u prošlogodišnjem četvrtfinalu sigurno još nije izblijedjelo

<p><strong>Ronald Koeman </strong>(57) odbio je komentirati bilo kakav spomen <strong>Barcelone </strong>kao jednog od favorita za osvajanje ovogodišnje <strong>Lige prvaka</strong>. Katalonci će započeti svoju europsku kampanju za sezonu 2020/2021 u utorak navečer protiv Ferencvarosa.</p><p>- U Barceloni moraš osvajati titule - rekao je Koeman na press konferenciji u ponedjeljak. </p><p>- U domaćem prvenstvu i u Europi ima mnogo snažnih ekipa i morate stalno iznova potvrđivati svoju vrijednost - nadodao je.</p><p>- Nakon svega što se dogodilo u klubu, mi nismo favoriti, ali možemo doći daleko - rekao je Koeman.</p><p>Smatra se kako je Ferencvaros jedna od slabijih momčadi u grupi, koju čine još Juventus i Dinamo Kijev, ali Koeman ih unatoč tome ne uzima zdravo za gotovo. </p><p>- Očekujemo kompliciranog protivnika. Nema više lakih utakmica. Moramo sami stvarati šanse - dodao je Koeman. </p><p>- Analiziramo i poštujemo sve naše protivnike. Na nama je da zaustavimo njihovu kvalitetu. Dobri su u obrani, a imaju i važnih igrača u napadu - kazao je.</p><h2>Koeman: Naš je pristup da idemo iz utakmice u utakmicu</h2><p>Trener nije bio voljan komentirati što je točno pošlo po krivu prošle sezone već se fokusirao na važnost ulaska u ovo natjecanja s tri boda prednosti uoči El Clasica protiv Real Madrida idući vikend. </p><p>- Ne znam što je nedostajalo - rekao je Koeman kada su ga upitali o nedostacima iz prošle sezone.</p><p>- Nisam bio ondje. Ako podbacimo ove sezone, onda ću moći odgovoriti na Vaše pitanje - zaključio je trener.</p><p>- Nakon poraza uvijek je važno pobijediti, a ovo je naša prva ovogodišnja utakmica u Ligi prvaka. Važno je pobijediti kod kuće, ali i u gostima - izjavio je.</p><p>- Gledajući izvana neke utakmice su atraktivnije zbog imena protivnika s druge strane, ali naš je pristup da idemo iz utakmice u utakmicu - kaže Koeman.</p><h2>''Fokusiran je, želi biti kapetan i želi igrati''</h2><p>Nakon što nije uspio u svom naumu da napusti klub ovoga ljeta, <strong>Lionel Messi </strong>(33) imao je podosta spor ulazak u aktualnu sezonu, Koeman zna da može očekivati više od svog kapetana momčadi. </p><p>Podsjećamo, Messiju aktualni ugovor istječe krajem lipnja sljedećeg ljeta, a otkupna klauzula za njegov ugovor iznosi 700 milijuna eura.</p><p>- Smatram kako njegove izvedbe mogu biti bolje - priznao je Koeman. </p><p>- Fokusiran je, želi biti kapetan i želi igrati. Nemam nikakvih pritužbi niti sumnji u vezi njega - rekao je.</p><p>Nizozemac zna kako je <strong>pritisak </strong>sastavni dio posla na Camp Nou, no unatoč tomu prema utakmici u utorak gleda sa dosta samopouzdanja. </p><p>- Kada ste igrač ili trener Barcelone, uvijek postoji pritisak da morate pobijediti. Znamo kakva je situacija i svjesni smo kako postoje neke stvari izvana koje ne možemo promijeniti. Radimo na tome da naši igrači razumiju sistem, a imamo i nekih mladih igrača. Unatoč tome optimistični smo u vezi sutrašnje utakmice - zaključio je trener.</p><p><strong>Antoine Griezmann</strong> and <strong>Ousmane Dembele</strong> suočeni su s podosta kritika ove sezone, ali trener je sretan s onim što je vidio od napadačkog para iako je istovremeno svjestan kako neke stvari treba unaprijediti. </p><p>- Mislim da radi dobro - rekao je Koeman vezano za pitanja o Griezmannu i Dembeleu</p><p>- Ali mogli bi smo više učiniti u napadu... - nadodao je.</p><p>- Griezmann je svjestan situacije te kao igrač mora puno raditi kako bi to promijenio. Dembele je imao mnogo pogrešnih dodavanja u prvoj polovici, ali to je njegov stil igre, on preuzima rizike. On je jedan od naših igrača, trudi se biti bolji i donijeti nam pobjede svojim nastupima - kazao je Koeman pa zaključio:</p><p>- Imamo dosta konkurencije među napadačima, stoga ću morati donijeti neke odluke.</p>