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DAN NAKON ISPADANJA

Koeman napušta nizozemsku reprezentaciju: 'Ovo nije lako'

Piše Josip Tolić,
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Koeman napušta nizozemsku reprezentaciju: 'Ovo nije lako'
Foto: Annegret Hilse
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Šok u Nizozemskoj: Koeman nakon SP-a 2026. odlazi s klupe oranja! Nakon ispadanja od Maroka kaže da želi obitelj i mir

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Nizozemski izbornik Ronald Koeman odlučio je kako neće produžiti ugovor koji mu istječe nakon završetka Svjetskog prvenstva 2026. Odluku je donio dan nakon što je Nizozemska u osmini finala ispala od Maroka na penale. Time završava drugi mandat na klupi reprezentacije. Istaknuo je da odluka nije bila jednostavna:

- Upravo zato što sam s ovim stožerom i skupinom igrača radio tako dugo i intenzivno, odluka nije bila laka. Zahvalan sam svima koji su se tijekom oba razdoblja maksimalno posvetili "oranjeu" - rekao je.

Dodao je da će mu, unatoč ranom ispadanju, u sjećanju ostati "prekrasna suradnja i mnogi lijepi trenuci" i naglasio da sada želi provoditi više vremena sa svojom obitelji. Direktor vrhunskog nogometa Nigel de Jong poručio je da poštuje Koemanovu odluku:

- Ronald se posljednjih godina posvetio reprezentaciji s punim uvjerenjem i dao važan doprinos. Zahvaljujemo mu na svemu.

De Jong je potvrdio da je evaluacija nastupa na SP‑u već započela te da će se u tom procesu razmatrati i izbor novog izbornika. S obzirom na početak Lige nacija u rujnu, istaknuo je da postoji određena hitnost, ali i potreba za pažljivim odabirom.

- Ronald je dao sve od sebe, čak i u osobno zahtjevnim razdobljima. Uvijek se ponašao dostojanstveno i profesionalno te bio izvrstan ambasador reprezentacije - rekla je direktorica u nizozemskom savezu Marianne van Leeuwen.

Koeman je reprezentaciju vodio u dva razdoblja, od 2018. do 2020. te ponovno od početka 2023. Pod njegovim vodstvom Nizozemska se plasirala na Euro 2021, Euro 2024. i SP 2026. Na Euru 2024. stigao je do polufinala, gdje je Engleska slavila 2-1. U prvom mandatu Koeman je reprezentaciju doveo i do finala Lige nacija 2019.

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