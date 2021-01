Kaže Nikša Kaleb "David Mandić bio je nakon prvog kruga nezadovoljan, ljut i tužan jer nije igrao". Nije čak to ni morao reći makar će mu "prenijeti pola Ljubuškog" jer i Mandin govor tijela i preozbiljno lice, na kojem nedostaje malo osmijeha, govori da želi puno više pomoći reprezentaciji - a tko to ne bi - nego što je u prvom krugu u kojem se nije naigrao. Niti je to onda mogao biti pravi Manda kojeg znamo i koji će podviknuti u obrani na koga god treba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon zadnja dva velika natjecanja, SP-a 2019. u kojem se pokraj Štrleka odmah probio u prvi plan, pa EP-a na kojem Štrleka nije ni bilo, navikao se na puno veću ulogu od one koju je imao u uvodne tri utakmice. Međutim, Štrlek je zasad u Egiptu Linin prvi izbor, a ono što Lino kaže i što traži reprezentacija, uvijek je zakon. Jer, ako Čupko zna i to jasno kaže da će sjediti na klupi s 35 godina ako treba zbog ekipe, da će stati na gol ako treba i to, to se poštuje i navija za one koji su unutra.

Mandić je protiv Bahreina prvi put dobio šansu u komadu, naravno da je to odmah bolje izgledalo, i u obrani, za koju smo znali da može puno bolje, kao i cijela momčad, nego u Aleksandriji, i u napadu u kojem lopta do njega nije dolazila. A kad krilima, koja stoje u kutu i čekaju, ne dolazi, naravno da nitko ne može biti presretan i prezadovoljan. Jučer jedan ulazak s krila, jedna kontra, ukupno 3/3 za povratak osmijeha na licu i, očekujemo, pravog Mande.

S njim na terenu Lino ima veće obrambene mogućnosti, ali zna se da je Štrlek godinama napadački među tri-četiri najbolja lijeva krila svijetu i tu Lino nastoji držati balans s kojim neće biti nezadovoljnih niti ih smije biti. A takvih, unatoč Kalebovim riječima, vjerujemo, ni nema jer igrao netko i deset sekundi, mora ih odraditi bacajući se na glavu. To je zakon reprezentacije. U kojoj, koga god da Lino stavi, ne može pogriješiti. I to je najbolji odgovor i snaga Hrvatske...