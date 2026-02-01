Koga ljubi Igor Vori? Legendarni pivot hit je na malim ekranima

Igor Vori, legendarni hrvatski pivot, nakon blistave karijere sada osvaja srca kao stručni komentator. Od nogometa i tenisa do rukometne zlatne generacije, Vori je postao ikona. Njegove duhovite analize, podrška supruge Olje i ulazak u Kuću slavnih čine ga neizostavnim dijelom rukometa
Malo je sportaša koji su nakon blistave igračke karijere uspjeli osvojiti srca nacije i u sasvim drugoj ulozi. Jedan od njih bez sumnje je Igor Vori, legendarni pivot hrvatske rukometne reprezentacije, svjetski i olimpijski prvak, a danas omiljeni stručni komentator čije analize i duhoviti komentari prate sve velike uspjehe "kauboja".
| Foto: midzorsl
Malo je sportaša koji su nakon blistave igračke karijere uspjeli osvojiti srca nacije i u sasvim drugoj ulozi. Jedan od njih bez sumnje je Igor Vori, legendarni pivot hrvatske rukometne reprezentacije, svjetski i olimpijski prvak, a danas omiljeni stručni komentator čije analize i duhoviti komentari prate sve velike uspjehe "kauboja". |
Foto: midzorsl
Malo je sportaša koji su nakon blistave igračke karijere uspjeli osvojiti srca nacije i u sasvim drugoj ulozi. Jedan od njih bez sumnje je Igor Vori, legendarni pivot hrvatske rukometne reprezentacije, svjetski i olimpijski prvak, a danas omiljeni stručni komentator čije analize i duhoviti komentari prate sve velike uspjehe "kauboja".
| Foto: midzorsl
Kao dječak iz zagrebačkih Sesveta, prve sportske korake napravio je na nogometnim i teniskim terenima.
| Foto: Igor Kralj/24sata
Foto Instagram
Činilo se da će njegova budućnost biti vezana za neki od tih sportova, no sve se promijenilo 1996. godine.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Povijesna zlatna medalja hrvatskih rukometaša na Olimpijskim igrama u Atlanti bila je presudna iskra koja je zapalila njegovu strast.
| Foto: Sanjin Strukic/24sata
Tada je odlučio da želi biti dio te priče. S impozantnom visinom od 203 centimetra, koja mu je, kako sam u šali kaže, mana u avionu, ali ogromna prednost na terenu, brzo se nametnuo kao nezaustavljiva sila na crti od šest metara.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Njegova klupska karijera bila je putovanje Europom, od matičnog RK Zagreba, u koji se vraćao u čak četiri navrata, do najvećih svjetskih klubova poput Barcelone, Paris Saint-Germaina i HSV Hamburga.
| Foto: Igor Kralj/24sata
Upravo je s njemačkim klubom 2013. godine ostvario san svakog rukometaša – popeo se na krov Europe osvojivši Ligu prvaka. Bio je pivot ispred svog vremena, jednako dominantan u napadu i obrani, borac koji nikada nije odustajao.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Ipak, najsvjetlije trenutke doživio je u dresu reprezentacije. Kao ključni član zlatne generacije, Vori je osvojio svjetsko zlato u Portugalu 2003. i olimpijsko zlato u Ateni 2004. godine, uspjehe koji su zacementirali status "kauboja" kao sportske velesile.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
U bogatu riznicu medalja spremio je i dva svjetska te dva europska srebra, kao i tri bronce s najvećih natjecanja.
| Foto: Borna FIlic/PIXSELL
Odigrao je čak 246 utakmica za Hrvatsku, po čemu je drugi na vječnoj ljestvici. Kruna njegove individualne karijere stigla je na Svjetskom prvenstvu 2009. u Hrvatskoj, kada je pred domaćom publikom proglašen najkorisnijim igračem (MVP) turnira, priznanje koje je potvrdilo njegov status rukometnog velikana.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nakon završetka impresivne igračke karijere, Vori se nije udaljio od rukometa.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Kratko je bio sportski direktor reprezentacije, a zatim se okušao u izazovnim trenerskim vodama, vodeći RK Zagreb, njemački TV Großwallstadt, a danas je na klupi MRK Sesvete.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Međutim, široj javnosti postao je još draži u ulozi stručnog sukomentatora u emisiji RTL-a "Vrijeme je za rukomet".
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Njegova sjajna kemija s voditeljem Markom Vargekom i bivšim suigračem Mirzom Džombom, te sposobnost da na jednostavan, strastven i često duhovit način publici približi rukometne finese, učinili su ga nezaobilaznim dijelom svakog velikog natjecanja.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Poznata uzrečica kaže da iza svakog uspješnog muškarca stoji snažna žena, a u Vorijevom slučaju to je njegova supruga Olja.
| Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Njihova ljubavna priča započela je 2000. godine u jednom zagrebačkom kvartovskom kafiću.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
On je bio dvadesetogodišnjak na početku profesionalne karijere, a ona studentica koja je radila kao hostesa.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL
Nakon sedam godina veze, vjenčali su se u tajnosti 2007. godine, a njihova ljubav okrunjena je sinom Petrom i kćeri Nikom.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Igor često s ponosom ističe kako je Olja, Splićanka i magistrica međunarodnih odnosa bila njegova najveća podrška i stijena tijekom brojnih selidbi po Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj i Francuskoj.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Dok on priznaje da mu kuhanje nije jača strana te da su mu kulinarski dometi kava, čaj i jaja na sve načine, Olja je ta koja "drži četiri kuta kuće".
| Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
Foto
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Matija Habljak
Poznata i kao jedna od najbolje odjevenih Hrvatica, svojim modnim kombinacijama redovito plijeni pažnju na zagrebačkoj "špici".
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto STR- 4994/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram