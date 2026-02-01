Obavijesti

Koga ljubi Igor Vori? Legendarni pivot hit je na malim ekranima

Igor Vori, legendarni hrvatski pivot, nakon blistave karijere sada osvaja srca kao stručni komentator. Od nogometa i tenisa do rukometne zlatne generacije, Vori je postao ikona. Njegove duhovite analize, podrška supruge Olje i ulazak u Kuću slavnih čine ga neizostavnim dijelom rukometa
Zagreb: 20.9.1980. ro?en Igor Vori
Malo je sportaša koji su nakon blistave igračke karijere uspjeli osvojiti srca nacije i u sasvim drugoj ulozi. Jedan od njih bez sumnje je Igor Vori, legendarni pivot hrvatske rukometne reprezentacije, svjetski i olimpijski prvak, a danas omiljeni stručni komentator čije analize i duhoviti komentari prate sve velike uspjehe "kauboja". | Foto: midzorsl
