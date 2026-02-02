Koga ljubi Zlatan Ibrahimović? Starija je od njega 11 godina, a na ponudu za brak rekla je 'ne'

Zlatan Ibrahimović i Helena Seger jedan su od najintrigantnijih parova u svijetu sporta. Iako ih se često naziva mužem i ženom, nikada se nisu vjenčali, unatoč tome što su zajedno više od dvadeset godina i imaju dvoje djece
Zlatan Ibrahimović i Helena Seger jedan su od najintrigantnijih parova u svijetu sporta. Iako ih se često naziva mužem i ženom, nikada se nisu vjenčali, unatoč tome što su zajedno više od dvadeset godina i imaju dvoje djece
| Foto: Klaus Pressberger / imago stock&people / Profimedia
Zlatan Ibrahimović i Helena Seger jedan su od najintrigantnijih parova u svijetu sporta. Iako ih se često naziva mužem i ženom, nikada se nisu vjenčali, unatoč tome što su zajedno više od dvadeset godina i imaju dvoje djece |
Foto: Klaus Pressberger / imago stock&people / Profimedia
Zlatan Ibrahimović i Helena Seger jedan su od najintrigantnijih parova u svijetu sporta. Iako ih se često naziva mužem i ženom, nikada se nisu vjenčali, unatoč tome što su zajedno više od dvadeset godina i imaju dvoje djece
| Foto: Klaus Pressberger / imago stock&people / Profimedia
Helena Seger, rođena 25. kolovoza 1970. u Švedskoj, bivša je manekenka i uspješna poslovna žena. Još prije nego što je upoznala Zlatana, izgradila je vlastitu karijeru u marketingu i prodaji, a kasnije i u nekretninama. Upravo tu svoju neovisnost uvijek je isticala kao ključnu vrijednost
| Foto: BabiradPicture / Shutterstock Editorial / Profimedia
Njihov prvi susret bio je sve samo ne romantičan. U Malmöu je Zlatan svojim Ferrarijem blokirao Helenin Mercedes, što je završilo svađom. Helena se kasnije prisjetila tog trenutka uz osmijeh
| Foto: Jonathan Moscrop
- Loše je parkirao Ferrari… ali očito je vidio nešto što mu se svidjelo - rekla je jednom prilikom
| Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Ta njezina direktnost i samopouzdanje odmah su ga osvojili, a Helena je od Ibrahimovića starija čak 11 godina
| Foto: HOCH ZWEI/DPA
U vezi su od 2002. godine, a zajedno su prošli sve faze Zlatanove karijere – selidbe, klubove, uspone i padove. Imaju dva sina, Maximiliana i Vincenta, koji su središte njihova obiteljskog života. Iako je Zlatan jedna od najvećih nogometnih ikona, privatnost obitelji uvijek su pažljivo čuvali
| Foto: PRESS ASSOCIATION
Zlatan je tijekom godina zaprosio Helenu, no ona ga je odbila. Njegove riječi bile su:
- Nakon dvadeset godina, zaslužuješ biti udana za mene.
| Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Njezin odgovor bio je kratak i jasan:
- Ne trebam brak da bih bila s tobom.
| Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Helena je kasnije objasnila da nije željela izgubiti svoju neovisnost u braku, a Zlatan je priznao da ga je to dodatno "kupilo"
| Foto: Hasan Bratic/DPA
- Nije lako živjeti sa Zlatanom, ali priznajem – nije lako ni živjeti sa mnom - otkrila je Helena jednom prilikom
| Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto HOCH ZWEI/DPA
Foto Zabulon Laurent/ABACA/PIXSELL
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Instagram
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto
Foto Eamon and James Clarke/PRESS ASS
Foto Hasan Bratic/DPA
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto PRESS ASOCIATION/
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto PRESS ASSOCIATION
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL