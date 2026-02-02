Koga ljubi Zlatan Ibrahimović? Starija je od njega 11 godina, a na ponudu za brak rekla je 'ne'

Helena Seger, rođena 25. kolovoza 1970. u Švedskoj, bivša je manekenka i uspješna poslovna žena. Još prije nego što je upoznala Zlatana, izgradila je vlastitu karijeru u marketingu i prodaji, a kasnije i u nekretninama. Upravo tu svoju neovisnost uvijek je isticala kao ključnu vrijednost | Foto: BabiradPicture / Shutterstock Editorial / Profimedia