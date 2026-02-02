Obavijesti

Koga ljubi Zlatan Ibrahimović? Starija je od njega 11 godina, a na ponudu za brak rekla je 'ne'

Zlatan Ibrahimović i Helena Seger jedan su od najintrigantnijih parova u svijetu sporta. Iako ih se često naziva mužem i ženom, nikada se nisu vjenčali, unatoč tome što su zajedno više od dvadeset godina i imaju dvoje djece
20260124 VIP guests during the FIS Alpine Ski World Cup Men's Downhill in Kitzbuehel
