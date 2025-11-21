Obavijesti

Sport

Komentari 0
ANKETA: ŽELJE ZA SP

Koga želite gledati u skupini s Hrvatskom? Simulirajte ždrijeb

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Koga želite gledati u skupini s Hrvatskom? Simulirajte ždrijeb
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska je u drugoj jakosnoj skupini te će 5. prosinca saznati protiv kog će igrati u grupi na Mundijalu. U anketi glasajte kojeg protivnika iz tri jakosne skupine želite gledati protiv "vatrenih"

Hrvatska ide na svoje sedmo Svjetsko prvenstvo! Kvalifikacije su odrađene sjajno, najbolje u povijesti i sve je sada usmjereno prema Sjevernoj Americi. Prva prava euforija krenut će 5. prosinca kada će se u  prestižnoj dvorani John F. Kennedy Center for the Performing Arts u Washingtonu održati ždrijeb. Još se čeka nekoliko reprezentacija koje će zatvoriti konačnu brojku od 48 sudionika. Hrvatska je u drugom "potu" te joj ždrijeb može ponuditi i lagan prolaz skupine, ali i "skupinu smrti".

U svakoj jakosnoj skupini bit će po 12 reprezentacija, a koja je u kojem "potu" odlučuje Fifina ljestvica. Većina reprezentacija zna u kojoj jakosnoj skupini će dočekati ždrijeb u Washingtonu. U prvoj jakosnoj skupini nalaze se tri domaćina, Kanada, SAD i Meksiko te još devet najbolje rangiranih reprezentacija po Fifinoj ljestvici. To su: Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija i Njemačka. Koju god reprezentaciju izvukla Hrvatska, bit će to pravi spektakl, a vi u anketi glasajte koga bi voljeli vidjeti protiv "vatrenih" iz prve jakosne skupine.

Hrvatska je u drugoj jakosnoj skupini pa neće igrati protiv Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Japana, Senegala, Irana, Južne Koreje, Ekvadora, Austrije i Australije. Neće moći igrati ni protiv reprezentacija europskih doigravanja u kojima su Italija i Danska jer i one idu u našu jakosnu skupinu. Podsjetimo, u istoj skupini ne mogu se naći dvije reprezentacije iz iste konfederacije, s iznimkom Europe. Zbog velikog broja europskih sudionika (16), u jednoj skupini mogu biti najviše dvije reprezentacije s našeg kontinenta.
 
Treći pot nosi nešto lakše protivnike, ali i tu ima "mina" koje bi bilo dobro izbjeći. Treću jakosnu skupinu čine: Austrija, Australija, Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis i Obala Bjelokosti. U treću jakosnu skupinu ići će i pobjednici doigravanja iz dva europska "playoffa". To je netko od skupine Turska, Rumunjska, Slovačka i Kosova te netko od Ukrajine, Švedske, Poljske i Albanije. Koju reprezentaciju iz ovog "pota" želite vidjeti u skupini s Hrvatskom?

U četvrtoj jakosnoj skupini sigurni su Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curacao, Haiti i Novi Zeland. Zadnji "pot" popunit će pobjednici međukonfederacijskog turnira. Iz prvog turnira to će biti netko između Nove Kaledonije, Jamajke i DR Konga te netko između Bolivije, Surinama i Iraka. Koga želite vidjeti u skupini s Hrvatskom?

Za kraj, nema veće euforije nego da sami simulirate ždrijeb i predvidite s kim će Hrvatska u skupinu. Probajte Zavrtjeti kuglice i donijeti Hrvatskoj laganu skupinu za prolaz grupe. Ždrijeb možete simulirati OVDJE.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?
SVE O CEREMONIJI

Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025