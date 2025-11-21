Koga želite gledati u skupini s Hrvatskom? Simulirajte ždrijeb

Hrvatska ide na svoje sedmo Svjetsko prvenstvo! Kvalifikacije su odrađene sjajno, najbolje u povijesti i sve je sada usmjereno prema Sjevernoj Americi. Prva prava euforija krenut će 5. prosinca kada će se u prestižnoj dvorani John F. Kennedy Center for the Performing Arts u Washingtonu održati ždrijeb. Još se čeka nekoliko reprezentacija koje će zatvoriti konačnu brojku od 48 sudionika. Hrvatska je u drugom "potu" te joj ždrijeb može ponuditi i lagan prolaz skupine, ali i "skupinu smrti".

U svakoj jakosnoj skupini bit će po 12 reprezentacija, a koja je u kojem "potu" odlučuje Fifina ljestvica. Većina reprezentacija zna u kojoj jakosnoj skupini će dočekati ždrijeb u Washingtonu. U prvoj jakosnoj skupini nalaze se tri domaćina, Kanada, SAD i Meksiko te još devet najbolje rangiranih reprezentacija po Fifinoj ljestvici. To su: Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija i Njemačka. Koju god reprezentaciju izvukla Hrvatska, bit će to pravi spektakl, a vi u anketi glasajte koga bi voljeli vidjeti protiv "vatrenih" iz prve jakosne skupine.

Hrvatska je u drugoj jakosnoj skupini pa neće igrati protiv Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Japana, Senegala, Irana, Južne Koreje, Ekvadora, Austrije i Australije. Neće moći igrati ni protiv reprezentacija europskih doigravanja u kojima su Italija i Danska jer i one idu u našu jakosnu skupinu. Podsjetimo, u istoj skupini ne mogu se naći dvije reprezentacije iz iste konfederacije, s iznimkom Europe. Zbog velikog broja europskih sudionika (16), u jednoj skupini mogu biti najviše dvije reprezentacije s našeg kontinenta.



Treći pot nosi nešto lakše protivnike, ali i tu ima "mina" koje bi bilo dobro izbjeći. Treću jakosnu skupinu čine: Austrija, Australija, Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis i Obala Bjelokosti. U treću jakosnu skupinu ići će i pobjednici doigravanja iz dva europska "playoffa". To je netko od skupine Turska, Rumunjska, Slovačka i Kosova te netko od Ukrajine, Švedske, Poljske i Albanije. Koju reprezentaciju iz ovog "pota" želite vidjeti u skupini s Hrvatskom?

U četvrtoj jakosnoj skupini sigurni su Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curacao, Haiti i Novi Zeland. Zadnji "pot" popunit će pobjednici međukonfederacijskog turnira. Iz prvog turnira to će biti netko između Nove Kaledonije, Jamajke i DR Konga te netko između Bolivije, Surinama i Iraka. Koga želite vidjeti u skupini s Hrvatskom?

Za kraj, nema veće euforije nego da sami simulirate ždrijeb i predvidite s kim će Hrvatska u skupinu. Probajte Zavrtjeti kuglice i donijeti Hrvatskoj laganu skupinu za prolaz grupe. Ždrijeb možete simulirati OVDJE.

