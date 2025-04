Kohorta vikala 'uprava, odlazi', navijači Osijeka u šoku: 'Pa Coppitelli je za ovoga Flick...'

Kohorta je dan uoči derbija protiv Dinama na Maksimiru, koji je to bio više povijesno gledano nego po aktualnoj formi "modrih" i Osijeka, po tko zna koji put prozvala aktualnu upravu "bijelo-plavih" koji su u najvećoj krizi od dolaska mađarskih vlasnika. No ni to nije probudilo momčad u četvrtoj utakmici pod vodstvom Simona Rožmana. Za razliku od posljednje dvije utakmice, Dinamo je ovaj put pobijedio 2-0.

Pokretanje videa... 03:05 Kohorta pjesmom pružila podršku Boti: Bez kompromisa | Video: Borna Jakšić/Pixsell

Među 7497 navijača našlo se i tek 20-ak navijača gostiju koji su, dok je slovenski trener davao izjavu za televiziju, s južne tribine skandirali "uprava, odlazi!", a to im je bio i jedini transparent koji su izvjesili u Maksimiru. Sličnog razmišljanja bili su i drugi navijači Osijeka na službenoj klupskoj stranici na Facebooku nakon sedme utakmice u nizu bez pobjede i tek osmog mjesta na ljestvici, deset bodova od Europe.

"Razgovor u kojem se nisu birale riječi u svlačionici je urodio plodom, čak dva gola manje smo primili nego u Šibeniku", piše jedan navijač u komentaru.

"Zahvalite Bogu na Malenici...", tvrdi drugi.

"Prestrašno je da ste nam se toliko zgadili da smo vam i željeli poraz. Očekujte svi 90 minuta vrijeđanja protiv Gorice!"

"Coppitelli je za ovoga Flick."

"Protiv ove crkotine ne možemo ku..a. Pa ako se nismo dosad raspali, ni nećemo. Zatvaranje vrata kluba i Čoharu odj***i"

"Predzadnje mjesto nam bježi za samo dva boda."

"Sljedeća subota, derbi začelja. Da mi je netko ovo pričao kad sam stajao u redu za karte.... Malo je reći sramota, razočaran do bola..."

"Najgora ekipa u dugoj povijesti Osijeka. Svima otkaz, upravi, igračima, trenerima, oružarima, čistačicama. Devet utakmica bez pobjede, od toga osam poraza. Sramota nad sramotama."

Osijek će novu priliku za čupanje iz teške situacije, ali i izbjegavanje pada na deveto mjesto, od kojega je sad udaljen dva boda, imati na Veliku subotu kad mu u goste stiže Gorica nakon pobjede nad Istrom.