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JASNO ZAŠTO SU ISPALI

KOLAPS MORALA Kimmich nije mogao pronaći igrača koji želi pucati penal protiv Paragvaja

Piše Filip Sulimanec,
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KOLAPS MORALA Kimmich nije mogao pronaći igrača koji želi pucati penal protiv Paragvaja
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Foto: Peter Cziborra
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Navodno je prvo razgovarao s Nathanielom Brownom, a potom se okrenuo Leonu Goretzki i upitao ga želi li izvesti sljedeći jedanaesterac

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Tešku šamarčinu je dobio Elf protiv Paragvaja. Iako ih se nužno nije smatralo prvim favoritima turnira, poraz Njemačke od Paragvaja u šesnaestini finala malo tko je očekivao. Polako izlaze detalji debakla, a veliku ulogu odigrao je mentalni slom Nijemaca.

Prema tvrdnjama Bilda, uoči šestog penala kapetan Joshua Kimmich imao je neočekivan problem, nije mogao pronaći igrača koji će pucati penal. Navodno je prvo razgovarao s Nathanielom Brownom, a potom se okrenuo Leonu Goretzki i upitao ga želi li izvesti sljedeći jedanaesterac.

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Foto: Peter Cziborra

Bild tvrdi da veznjak Bayerna nije prihvatio izazov. Njegova reakcija i govor tijela jasno su dali do znanja Kimmichu da ne želi pucati, pa je kapetan navodno odustao nakon što ga je dvaput pokušao nagovoriti.

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