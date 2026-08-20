Kolarić sudi Hajduku i Osijeku na Poljudu, a Strukan Dinamu

Hrvatski nogometni savez objavio je suce za nadolazeće četvrto kolo HNL-a. Derbi kola odigrat će se na Poljudu, a Hajduku u goste dolazi Osijek, koji je sjajno otvorio sezonu i vodi u prvenstvu s maksimalnih devet bodova. Pravdu će na toj utakmici dijeliti Patrik Kolarić, a asistenti su mu Ivan Starčević i Dario Kolarević. Četvrti sudac bit će Filip Dragašević. U VAR sobi nalazit će se Fran Jović i Luka Pušić.

Aktualni prvak Dinamo na Maksimiru će ugostiti Varaždin, a HNS je za utakmicu odredio Duju Strukana. Pomoćnici će mu biti Dino Knez i Filip Đerđ, Antonio Škobić je četvrti sudac uz Ivana Bebeka i Bojana Zobenicu u VAR sobi.

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kolo počinje u petak (20 sati) utakmicom Rudeša i Lokomotive u Velikoj Gorici, a glavni sudac bit će Antonio Melnjak iz Rijeke uz asistente Luku Pajića i Marka Maloču. U VAR sobi bit će Ivan Vučković i Ante Čuljak.

U subotu (18.30 sati) Slaven Belupo dočekuje Goricu uz glavnog suca Matea Ercega, Stipe Brajković i Anto Marić su pomoćnici, a četvrti sudac Ivan Vukančić. Tihomir Pejin i Ivan Matić.

U regionalnom derbiju Rijeke i Istre na Rujevici pravdu će dijeliti Igor Pajača, a pomoćnici će mu biti Ivan Mihalj i Filip Krznarić. Četvrti sudac je Marko Crnojević uz Marija Zebeca i Gorana Patakija u VAR sobi.