Kolarić nije sudio u HNL-u nakon derbija, ali u četvrtak će suditi važnu europsku utakmicu...

Hrvatski nogometni sudac Patrik Kolarić (30) proživljava vjerojatno najbolje dane svoje karijere. Iako ga nije bilo u 17. kolu HNL-a zbog popriličnog neuvjerljivog suđenja u derbiju Dinama i Hajduka, iz sjedišta Uefe stižu vijesti koje potvrđuju da europska krovna nogometna organizacija ima veliko povjerenje u suca iz Strahoninca.

Pokretanje videa... 02:04 Dinamo - Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Nekoliko dana nakon što je uvršten u prvu kategoriju Uefinih sudaca, čime su mu se širom otvorila vrata najelitnijih natjecanja, Kolarić je dobio novi europski zadatak.

Već ovog četvrtka Kolarić će dijeliti pravdu u ključnoj utakmici Konferencijske lige između češke Sigme Olomouc i poljskog Lecha iz Poznana. Riječ je o dvoboju u kojem se momčadi bore za plasman u play-off, što garantira visoke tenzije i zahtjevnu zadaću za sudačku postavu.

Zagreb: Utakmica između Dinama i Osijeka u 34. kolu SuperSport HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zanimljivo je da će cijeli sudački tim biti iz Hrvatske, što je također svojevrsno priznanje. Kolarićevi pomoćnici bit će Luka Pajić i Ivan Starčević, četvrti sudac je Ante Terzić, dok će u VAR sobi sjediti Fran Jović i Ante Čuljak. Kontrolor suđenja bit će Irac John Ward, a delegat Rumunj Paul Daniel Zaharia.

Napredak u Europi unatoč domaćim kritikama

Na Uefinom sudačkom seminaru održanom u Torinu, Patrik Kolarić je nedavno i službeno promoviran u prvu kategoriju. To je drugi najviši rang europskih sudaca, odmah ispod elitne skupine u kojoj Hrvatska, nažalost, trenutno nema svog predstavnika. Ovim je promaknućem Kolarić postao tek treći Hrvat u tom uglednom društvu, pridruživši se Igoru Pajaču i Duji Strukanu. Za njega to znači da će već od proljetnog dijela sezone moći konkurirati za suđenje utakmica Lige prvaka i Europske lige.

Ova velika vijest stigla je u trenutku kada je Kolarić u domaćem prvenstvu bio pod povećalom javnosti. Nakon nekoliko spornih odluka u derbiju između Dinama i Hajduka, sudačka komisija ga nije delegirala za sljedeće kolo HNL-a. U medijima se to odmah protumačilo kao "hlađenje" od strane šefa sudaca Bertranda Layeca.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ipak, čini se da je istina drugačija. Izostavljanje s liste za domaće prvenstvo vjerojatno je bio potez kako bi se Kolarić što bolje odmorio i pripremio za novi europski izazov koji mu je Uefa dodijelila, što potvrđuje da njegov status u Europi neprestano raste, neovisno o percepciji u Hrvatskoj.

Europski put suca iz Strahoninca

Ovo nije prvi Kolarićev izlet u Europu. Svoj put gradio je postepeno, od pretkola Konferencijske lige gdje je sudio utakmice poput one između Dundalka i Magpiesa, pa sve do grupne faze. Prije nešto manje od godinu dana prvi je put sudio utakmicu u skupini, i to u dvoboju između španjolskog Betisa i finskog HJK-a.

Ove sezone već je imao jedan jak europski ispit, kada je vodio dvoboj kvalifikacija za Europsku ligu između švedskog Häckena i slavnog belgijskog Anderlechta. Svaka nova utakmica za njega je prilika za dokazivanje na najvišoj razini i skupljanje iskustva potrebnog za iskorak prema Ligi prvaka.