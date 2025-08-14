Obavijesti

SUCI 3. KOLA

Kolariću derbi Dinama i Rijeke, Erceg sudi Hajduku na Poljudu

Piše Jakov Drobnjak,
Kolariću derbi Dinama i Rijeke, Erceg sudi Hajduku na Poljudu
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Igor Pajač dobio je zadatak voditi brigu o utakmici Varaždina i Osijeka, Melnjak je na Maksimiru i sudi lokosima i Turopoljcima, a Vukančić dijeli pravdu u Vukovaru i Istri

U trećem kolu HNL-a očekuje nas derbi Rijeke i Dinama na Rujevici, derbi Drave, Hajduk će dočekati Belupo na Poljudu, Istra ide u Vinkovce na noge Vukovaru te će Maksimir opet raditi jer Lokomotiva dočekuje Goricu. Određeno je tko će dijeliti pravdu na utakmicama trećeg kola.

Vukovar i Opatija sastali se u 33. kolu SuperSport Prve nogometne lige
Vukovar i Opatija sastali se u 33. kolu SuperSport Prve nogometne lige | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

U petak kolo otvaraju Vukovar 1991 i Istra 1961 u 18.45. Glavni sudac je Ivan Vukančić, pomažu mu Hrvoje Radić i Stipe Brajković. Četvrt sudac je Ante Terzić dok u VAR-u sjede Ivan Matić i Filip Cindrić.

Subotnji program kreće na Maksimiru u 18.15 gdje Lokomotiva igra protiv Gorice. Da sve bude po pravilima brinut će Antonio Melnjak uz pomoć Sanje Rođak Karšić i Krune Šarića te Daria Bela kao pomoćnog suca. VAR soba je rezervirana za Ivana Bebeka i Luku Pajića.

Nešto kasnije će pravi stanovnik Maksimira krenuti u derbi na Rujevici. Dinamo i Rijeka u svoj dvoboj kreću u 21.00 pod budnim okom Patrika Kolarića te njegove pomoćnike Bojana Zobenicu, Ivana Janića i Duju Strukana. U VAR-u su Mario Zebec i Vedran Đurak.

Nedjelju otvaraju Varaždin i Osijek u 18.45. Pravdu dijeli Igor Pajač, pomoćni suci su Bruno Geller i Vinko Podrug, četvrti je Patrik Pavlesić, a u sobi za VAR su Ivan Vučković i Ante Čuljak.

HNK Šibenik i HNK Gorica sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
HNK Šibenik i HNK Gorica sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Šlag na torti za kraj je dvoboj Hajduka i Slaven Belupa u 21.00. Sudi Mateo Erceg uz pomoć Marjana Tomasa, Dominika Benkovića i Zdenka Lovrića, dok će u VAR sobi sve pratiti Tihomir Pejin i Luka Kurtović.
 

