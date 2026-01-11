Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVJETSKI SKIJAŠKI KUP

Kolega nakon sjajnog drugog laufa ipak završio 21., Rassat slavio u slalomu u Adelbodenu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kolega nakon sjajnog drugog laufa ipak završio 21., Rassat slavio u slalomu u Adelbodenu
3
Foto: Christian Hartmann

Samuel Kolega je u prvoj vožnji bio 27., a u drugoj je popravio svoj plasman i doskijao do 21. mjesta s zaostatkom od 2.21 sekundi za pobjednikom. Kolega je bio jedini Hrvat u drugoj vožnji

Admiral

U klasičnom slalomu Svjetskog kupa u švicarskom Adelbodenu pobijedio je Francuz Paco Rassat, dok je Samuel Kolega zauzeo 21. mjesto. 

Samuel Kolega je u prvoj vožnji bio 27., a u drugoj je popravio svoj plasman i doskijao do 21. mjesta s zaostatkom od 2.21 sekundi za pobjednikom. Kolega je bio jedini Hrvat u drugoj vožnji.

Istok Rodeš je sa startnim brojem 31 na polovici staze zaostajao samo 18 stotinki, a onda je otklizao i odustao, kao i Filip Zubčić, koji je "haklao" vrata i završio prijevremeno svoju vožnju na stazi na kojoj je četiri puta bio na postolju. Tvrtko Ljutić je startao predzadnji, 68., a na kraju je bio 44. s zaostatkom od 2.76 sekundi i malo više od pola sekunde ga je dijelilo od prvoga plasmana u drugi lauf.   

Rassat je došao do pobjede, iako je u prvoj vožnji bio tek četvrti. Drugi je bio Norvežanin Atle Lie McGrath (+0.18), a treći njegov sunarodnjak Henrik Kristoffersen, koji je vodio nakon prvog laufa. 

Rassat je pobjedom preuzeo slalomsko vodstvo s 340 bodova ispred sunarodnjaka Clementa Noela (314) i Norvežanina Timona Haugana (285). Kolega je s novih 10 bodova na 25. mjestu s 63 boda. 

U ukupnom poretku vodi Marco Odermatt (955) ispred Brazilca Pinheira Braathena (538) i McGratha (478), a najbolji Hrvat je Zubčić na 45. mjestu s 96 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Vukovar doveo bivšeg stopera Dinama i Gorice
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Vukovar doveo bivšeg stopera Dinama i Gorice

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'
VATRENA ALISHA LEHMANN

FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'

Alisha Lehmann ima gotovo 17 milijuna pratitelja na Instagramu. Identificira se kao biseksualka, izjavila je da muškarci dolaze gledati ženski nogomet zbog fantazija i požalila se na nejednakost plaća
FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad
NESTAŠNA KASKADERKA

FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad

Kinsey Wolanski, nekad poznata po upadu na finale Lige prvaka, danas je pilotkinja, poduzetnica i sportska novinarka. Odvažnim potezima izgradila carstvo koje ju je proslavilo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026