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UEFA DARIVA

Koliko će Rijeka zaraditi ako prođe Ilves, koliko ako ispadne?

Piše 24sata,
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Koliko će Rijeka zaraditi ako prođe Ilves, koliko ako ispadne?
Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Rijeka protiv Ilvesa lovi europske milijune: ispadne li, uzima 900 tisuća eura, a prolaz do lige donosi najmanje 3,67 milijuna

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Riječani su ulaskom u treće pretkolo Konferencijske lige, u kojem im je protivnik finski Ilves, u džep pospremili lijep iznos, 350.000 eura, ali još se nadaju raznim bonusima. Uefa za sudjelovanje u svakom kolu kvalifikacija Europske lige isplaćuje po 175.000 eura. Ispadnu li od Ilvesa, kojeg su u prvoj utakmici na Rujevici pobijedili s minimalnih 1-0., Uefa će im isplatiti i eliminacijski bonus od 550.000 eura. U tom bi slučaju Rijeka europsku sezonu završio s ukupnom zaradom od 900.000 eura.

Prođu li finskog predstavnika i plasiraju se u doigravanje Konferencijske lige, gdje bi ih čekao pobjednik duela Bohemian - Midtjylland, Rijeka će dobiti još 175.000 eura. Ispadne li zatim u doigravanju, pripast će joj eliminacijski bonus od 750.000 eura, pa bi ukupna zarada iznosila 1,1 milijun eura.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najveću zaradu donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno uz naknade za tri odigrana kvalifikacijska kruga Rijeka bi osigurala najmanje 3,67 milijuna eura. Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.

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