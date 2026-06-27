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VELIKA NAVIJAČICA

Kolinda: 'U Americi sam kod prijatelja, ovdje nije jeftino'

Piše Tomislav Gabelić,
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Kolinda: 'U Americi sam kod prijatelja, ovdje nije jeftino'
SP 2026 Philadelphia: Steve Mešić Ludin zapalio atmosferu među hrvatskim navijačima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sinoć sam doputovala u Washington, a ovdje sam došla vlakom. Namjeravam ostati do 21. 7. Biti tri tjedna ovdje nije baš jeftino pa sam se ukrcala prijateljima

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Hrvati su preplavili Philadelphiju. Na manifestaciji 'Hrvatska večer Hrvata' u Craft Hallu bivša predsjednica te trenutačna članica Međunarodnog olimpijskog odbora. Otkrila je kako je doletjela u Washington D.C., a onda vlakom do grada poznatog po legendarnom Rockyju Balboi. 

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Kolinda Grabar-Kitarović s navijačima VIDEO
Kolinda Grabar-Kitarović s navijačima | Video: Tomislav Gabelić/24sata

 - Jučer sam ‘pobjegla‘ sa sjednice Međunarodnog olimpijskog odbora. Odradila sam onaj svoj  izbora novih domaćina OI, podigla sidro i ostavila ih same. Sinoć sam doputovala u Washington, a ovdje sam došla vlakom. Namjeravam ostati do 21. 7. Biti tri tjedna ovdje nije baš jeftino pa sam se ukrcala prijateljima. Sutra ujutro ću biti po gradu, a onda me Fifa skuplja i vodi na stadion - rekla je.

SP 2026 Philadelphia: Steve Mešić Ludin zapalio atmosferu među hrvatskim navijačima
SP 2026 Philadelphia: Steve Mešić Ludin zapalio atmosferu među hrvatskim navijačima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oduševljena je atmosferom u gradu.

 - Vidi se jako puno crveno-bijelih kvadratića po gradu. Predivan osjećaj, predivan - rekla je.

Pokretanje videa...

Kolinda u Americi VIDEO
Kolinda najavljuje utakmicu s Ganom | Video: Pixsell//

Iznenadilo ju je da se navijači još uvijek sjećaju SP-a u Rusiji gdje je plijenila pažnju opuštenim nastupima i strastvenim proslavama pogodaka koji su nas doveli do drugog mjesta.

 - Nevjerojatno, svi se još uvijek toga sjećaju, dokaz je to koliku snagu nogomet ima. Uzela sam povratnu kartu do 21. srpnja, mislim da to dovoljno govori o mojim očekivanjima -  zaključila je bivša predsjednica. 

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Komentari 20
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