Kolumbijac najavio Hrvatsku: Svi znamo što su postigli na dva prošla SP-a, no mi smo ratnici
Kolumbijska nogometna reprezentacija priprema se u američkom gradu Orlandu za prijateljsku utakmicu s Hrvatskom koju poštuje zbog rezultata s posljednja dva Svjetska prvenstva.
- Najljepše što jedan igrač može doživjeti, jest biti na okupljanju svoje reprezentacije i predstavljati svoju zemlju - izjavio je 33-godišnji lijevi bek Johan Mojica u obraćanju medijima.
Kolumbijski nogometaši, koji će u Orlandu igrati s Hrvatskom 26. ožujka, a onda i s Francuskom 29. ožujka također u SAD-u, od subote se okupljaju u tom gradu na Floridi. U utorak će izbornik Nestor Lorenzo imati na raspolaganju sve igrače.
- Uvijek su to testovi. U ovim pripremnim utakmicama tražit ćemo odgovore na različite situacije - izjavio je Lorenzo čija se momčad plasirala na Svjetsko prvenstvo kao treća u južnomeričkim kvalifikacijama, iza svjetskog prvaka Argentine i Ekvadora.
Kolumbija, 14. momčad svijeta na ljestvici Fife, na svjetskim prvenstvima je ostvarila najbolji rezultat 2014. kada je u četvrtfinalu ispala s 1-2 od domaćina Brazila.
- Možemo sanjati o velikim stvarima na Svjetskom prvenstvu, to nam nitko ne može oduzeti, ali sada trebamo ići utakmicu po utakmicu - rekao je Mojica, član španjolskog prvoligaša Mallorce.
Prva utakmica je s Hrvatskom, 11. reprezentacijom svijeta, koja je na posljednja dva svjetska prvenstva osvojila brončanu i srebrnu medalju.
- Nije ni potrebno govoriti o razini Hrvatske s posljednja dva svjetska prvenstva, a također i Francuske (prvak pa finalist) - napomenuo je Mojica.
- S njihovim igračima se susrećemo u našim ligama u Europi. Moramo paziti da obavimo svoj posao, ispunimo plan igre koji nam je zadao izbornik, te vjerovati u svoje sposobnosti - dodao je.
Branič s 41 nastupom za Kolumbiju rekao je da će ući u utakmice s "poniznošću i poštovanjem prema protivniku, koje je potrebno imati", ali da reprezentacije postaju velike "kada vjeruju u sebe". Podsjetio je i da Kolumbija ima "zvijezde i igrače koji dugo igraju u elitnom nogometu". Jedan od njih je krilnog napadač Luisa Diaza koji je u 38 ovosezonskih utakmica za Bayern zabio 22 gola i 18 puta asistirao.
- Moji suigrači su na maksimalnoj ratini - naglasio je Mojica.
Rekao je da su Kolumbijci usredotočeni na rad kako bi što jači došli na Svjetsko prvenstvo na kojem će igrati s Portugalom, Uzbekistanom i jednom od reprezentacija iz dodatnih kvalifikacija.
