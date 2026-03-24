NEĆE SE PREDATI

Kolumbijac najavio Hrvatsku: Svi znamo što su postigli na dva prošla SP-a, no mi smo ratnici

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Možemo sanjati o velikim stvarima na Svjetskom prvenstvu, to nam nitko ne može oduzeti, ali sada trebamo ići utakmicu po utakmicu, rekao je Mojica

Kolumbijska nogometna reprezentacija priprema se u američkom gradu Orlandu za prijateljsku utakmicu s Hrvatskom koju poštuje zbog rezultata s posljednja dva Svjetska prvenstva.

- Najljepše što jedan igrač može doživjeti, jest biti na okupljanju svoje reprezentacije i predstavljati svoju zemlju - izjavio je 33-godišnji lijevi bek Johan Mojica u obraćanju medijima.

Kolumbijski nogometaši, koji će u Orlandu igrati s Hrvatskom 26. ožujka, a onda i s Francuskom 29. ožujka također u SAD-u, od subote se okupljaju u tom gradu na Floridi. U utorak će izbornik Nestor Lorenzo imati na raspolaganju sve igrače.

IDILA NA FLORIDI FOTO Zavirite u hotel 'vatrenih'. Sobe do 1400 eura i specijaliteti kuće: steak od 170 eura i puževi
FOTO Zavirite u hotel 'vatrenih'. Sobe do 1400 eura i specijaliteti kuće: steak od 170 eura i puževi

- Uvijek su to testovi. U ovim pripremnim utakmicama tražit ćemo odgovore na različite situacije - izjavio je Lorenzo čija se momčad plasirala na Svjetsko prvenstvo kao treća u južnomeričkim kvalifikacijama, iza svjetskog prvaka Argentine i Ekvadora.

Kolumbija, 14. momčad svijeta na ljestvici Fife, na svjetskim prvenstvima je ostvarila najbolji rezultat 2014. kada je u četvrtfinalu ispala s 1-2 od domaćina Brazila.

- Možemo sanjati o velikim stvarima na Svjetskom prvenstvu, to nam nitko ne može oduzeti, ali sada trebamo ići utakmicu po utakmicu - rekao je Mojica, član španjolskog prvoligaša Mallorce.

Prva utakmica je s Hrvatskom, 11. reprezentacijom svijeta, koja je na posljednja dva svjetska prvenstva osvojila brončanu i srebrnu medalju.

- Nije ni potrebno govoriti o razini Hrvatske s posljednja dva svjetska prvenstva, a također i Francuske (prvak pa finalist) - napomenuo je Mojica.

STIGAO JE NOVI FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?
FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?

- S njihovim igračima se susrećemo u našim ligama u Europi. Moramo paziti da obavimo svoj posao, ispunimo plan igre koji nam je zadao izbornik, te vjerovati u svoje sposobnosti - dodao je.

Branič s 41 nastupom za Kolumbiju rekao je da će ući u utakmice s "poniznošću i poštovanjem prema protivniku, koje je potrebno imati", ali da reprezentacije postaju velike "kada vjeruju u sebe". Podsjetio je i da Kolumbija ima "zvijezde i igrače koji dugo igraju u elitnom nogometu". Jedan od njih je krilnog napadač Luisa Diaza koji je u 38 ovosezonskih utakmica za Bayern zabio 22 gola i 18 puta asistirao.

- Moji suigrači su na maksimalnoj ratini - naglasio je Mojica.

Rekao je da su Kolumbijci usredotočeni na rad kako bi što jači došli na Svjetsko prvenstvo na kojem će igrati s Portugalom, Uzbekistanom i jednom od reprezentacija iz dodatnih kvalifikacija.

FOTO Francuzi 'podivljali' zbog dolaska zvijezda na okupljanje: 'Strašno! Kao parada klaunova'
KAO NA MODNOJ PISTI...

FOTO Francuzi 'podivljali' zbog dolaska zvijezda na okupljanje: 'Strašno! Kao parada klaunova'

Michael Olise, mladi napadač, izazvao je buru reakcija svojim modnim odabirom prilikom dolaska u trening-kamp. Njegova ekstravagantna kapa podijelila je francusku javnost: neki ga brane, dok drugi traže strožu uniformiranost
FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?
STIGAO JE NOVI

FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?

Od sitnih kvadratića u povijesnoj utakmici protiv SAD-a na Maksimiru, potom velikih, pa do modernizirane verzije kvadratića. Crveno-bijela polja čine hrvatski dres najprepoznatljivijim na svijetu, a kvadratići dominiraju i na najnovijoj garnituri. U njoj će Hrvatska nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a bit će to ujedno i oproštaj od Nikea koji je tehnički sponzor HNS-a od 2000. godine
Dinamo njegov povratak čeka 10 mjeseci. Opet se ozlijedio...
NOVI PROBLEM

Dinamo njegov povratak čeka 10 mjeseci. Opet se ozlijedio...

Raul Torrente, zaboravljen na Maksimiru, opet ozlijeđen! Nakon teškog oporavka od ozljede koljena, sada ga muči rame. Povratak na teren još je pod upitnikom

