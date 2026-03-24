Kolumbijac najavio Hrvatsku: Svi znamo što su postigli na dva prošla SP-a, no mi smo ratnici

Kolumbijska nogometna reprezentacija priprema se u američkom gradu Orlandu za prijateljsku utakmicu s Hrvatskom koju poštuje zbog rezultata s posljednja dva Svjetska prvenstva.

- Najljepše što jedan igrač može doživjeti, jest biti na okupljanju svoje reprezentacije i predstavljati svoju zemlju - izjavio je 33-godišnji lijevi bek Johan Mojica u obraćanju medijima.

Kolumbijski nogometaši, koji će u Orlandu igrati s Hrvatskom 26. ožujka, a onda i s Francuskom 29. ožujka također u SAD-u, od subote se okupljaju u tom gradu na Floridi. U utorak će izbornik Nestor Lorenzo imati na raspolaganju sve igrače.

- Uvijek su to testovi. U ovim pripremnim utakmicama tražit ćemo odgovore na različite situacije - izjavio je Lorenzo čija se momčad plasirala na Svjetsko prvenstvo kao treća u južnomeričkim kvalifikacijama, iza svjetskog prvaka Argentine i Ekvadora.

Kolumbija, 14. momčad svijeta na ljestvici Fife, na svjetskim prvenstvima je ostvarila najbolji rezultat 2014. kada je u četvrtfinalu ispala s 1-2 od domaćina Brazila.

- Možemo sanjati o velikim stvarima na Svjetskom prvenstvu, to nam nitko ne može oduzeti, ali sada trebamo ići utakmicu po utakmicu - rekao je Mojica, član španjolskog prvoligaša Mallorce.

Prva utakmica je s Hrvatskom, 11. reprezentacijom svijeta, koja je na posljednja dva svjetska prvenstva osvojila brončanu i srebrnu medalju.

- Nije ni potrebno govoriti o razini Hrvatske s posljednja dva svjetska prvenstva, a također i Francuske (prvak pa finalist) - napomenuo je Mojica.

- S njihovim igračima se susrećemo u našim ligama u Europi. Moramo paziti da obavimo svoj posao, ispunimo plan igre koji nam je zadao izbornik, te vjerovati u svoje sposobnosti - dodao je.

Branič s 41 nastupom za Kolumbiju rekao je da će ući u utakmice s "poniznošću i poštovanjem prema protivniku, koje je potrebno imati", ali da reprezentacije postaju velike "kada vjeruju u sebe". Podsjetio je i da Kolumbija ima "zvijezde i igrače koji dugo igraju u elitnom nogometu". Jedan od njih je krilnog napadač Luisa Diaza koji je u 38 ovosezonskih utakmica za Bayern zabio 22 gola i 18 puta asistirao.

- Moji suigrači su na maksimalnoj ratini - naglasio je Mojica.

Rekao je da su Kolumbijci usredotočeni na rad kako bi što jači došli na Svjetsko prvenstvo na kojem će igrati s Portugalom, Uzbekistanom i jednom od reprezentacija iz dodatnih kvalifikacija.