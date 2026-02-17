Nevjerojatna gesta kapetana Osijeka: 'Iz svog džepa davao tisuće eura dečkima bez plaće'

Osijek se nalazi u teškim trenucima, vjerojatno najtežim od 2015., kada je bio na rubu ispadanja. Sada je posljednji na ljestvici HNL-a i Vukovar mu bježi dva boda. Atmosferu u klubu nije uspio promijeniti ni Željko Sopić, koji je u 11 utakmica upisao samo jednu pobjedu, uz pet remija i pet poraza. Voda je došla do grla, a igrači su tri mjeseca bili bez plaće.

Pokretanje videa... 02:09 Sažetak Osijek - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prvu plaću ove godine dobili su tek prošlog tjedna, što dovoljno govori koliko rasulo vlada u klubu. Stoga je povučen i drastičan potez pa su smijenjena dva ključna čovjeka uprave, a na čelo kluba došao je Alexandra Végh. U emisiji "Totalni nogomet" komentator MAXSporta Andrija Cmrečnjak otvoreno je rekao kako je povratnik u redove Osijeka, bivši i sadašnji kapetan Borna Barišić, iz svog džepa davao tisuće eura mlađim suigračima kako bi prebrodili razdoblje bez plaća.

- Borna Barišić je mladim dečkima koji tri mjeseca nisu dobili plaće davao novac iz svog džepa da imaju dok ne sjedne plaća. Riječ je o tisućama eura - ispričao je Cmrečnjak.

Takva situacija neodoljivo podsjeća na onu u Šibenik prošle godine, kada su igrači mjesecima bili bez plaće. Čak su pokrenuli i štrajk, a u klubu nisu imali ni osnovne uvjete poput tople vode ili struje. U konačnici je zbog toga Šibenik od strane HNS, iako je trebao ispasti u drugu ligu, izbačen u četvrtu, a svakodnevno se špekulira kako bi se klub mogao ugasiti.

Što se Osijeka tiče, takav scenarij zasad je praktički nemoguć. Njihov sponzor Lőrinc Mészáros jedan je od najbogatijih Mađara, a njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od pet milijardi eura. Teško je zamisliti da nema novca za isplatu plaća, no očito je da je u klubu nešto duboko trulo kada je momčad koja nikada nije ispala u drugu ligu i dio je velike četvorke došla u ovakvu situaciju.