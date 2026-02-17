Obavijesti

ALEXANDRA VEGH

Nova predsjednica Osijeka se oglasila: Fokus je na dvije stvari

Piše Jakov Drobnjak,
Nova predsjednica Osijeka se oglasila: Fokus je na dvije stvari
Foto: NK Osijek

Svjesna sam odgovornosti koja dolazi s ulogom predsjednice. Bit će ovo zahtjevan zadatak i na meni je da slušam, razumijem i radim blisko s ljudima u klubu, rekla je Vegh

Osijek je u velikim problemima. Ponovo je pao na zadnje mjesto ljestvice nakon poraza od Hajduka (2-0) i svijetlo na kraju tunela se ne nazire. Tako se klub iz grada pored Drave odlučio na novi potez i promijenio vodstvo kluba. Ferenc Sakalj više nije predsjednik, a Vladimir Čohar direktor. Na čelo prvoligaša s Pampasa od petka formalno sjeda žena, Alexandra Vegh (30), koja se obratila navijačima.

"Čast mi je stupiti na dužnost predsjednice NK Osijeka. Dolazim s dubokim poštovanjem prema povijesti kluba i navijačima. Svjesna sam odgovornosti koja dolazi s ulogom predsjednice. Bit će ovo zahtjevan zadatak i na meni je da slušam, razumijem i radim blisko s ljudima u klubu i oko kluba. U sljedećim tjednima fokusiramo se na stabilnost, transparentnost i ponovno povezivanje zajednice koja je uvijek nosila NK Osijek. Zahvalna sam na povjerenju i spremna za rad", napisala je Vegh na društvenoj mreži LinkedIn.

Alexandra Vegh kći je Gabora Vegha, vlasnika mađarskog ZTE-a, za kojeg se spominje kako je blizak Victoru Orbanu. Ona je bila potpredsjednica ZTE-a od 2020. do 2022. godine. Prije nove funkcije u Osijeku bila je direktorica agencije za sportski menadžment, V Agency Sports Management. Bila je na Opus Areni kada je Osijek izgubio od Hajduka, a pred njom i novim vodstvom kluba je samo jedan cilj. Ostanak u ligi.

