Kompany produbio zabrinutost: Ne želim gubiti nadu, ali ozljeda Stanišića ne izgleda dobro...
Bayern München na uvjerljiv je način otvorio nastavak sezone u Bundesligi, razbivši Wolfsburg Lovre Majera s čak 8-1 i dodatno povećavši prednost na vrhu ljestvice. Ipak, visoku pobjedu zasjenila je ozljeda hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića, koja je izazvala zabrinutost u redovima bavarskog kluba, ali i u stožeru "vatrenih".
Stanišić je nekoliko minuta prije kraja susreta nezgodno izvrnuo desni gležanj. Unatoč bolovima, pokušao je nastaviti igrati jer trener Vincent Kompany u tom trenutku više nije imao pravo na zamjene. Hrvatski branič izdržao je do treće minute sudačke nadoknade, no tada je u dogovoru s trenerom ipak napustio teren, pa je Bayern završio utakmicu s desetoricom igrača.
Nakon susreta Kompany nije mogao dati konkretnu dijagnozu, ali nije skrivao zabrinutost.
- Nije izgledalo dobro, izvrnuo je gležanj, ali ne želim još gubiti nadu - rekao je trener Bayerna, dodavši kako će se prava težina ozljede znati tek nakon dodatnih liječničkih pregleda.
Mogući duži izostanak Stanišića predstavljao bi problem i za Bayern, koji već ima značajnih kadrovskih poteškoća u obrani, ali i za hrvatsku reprezentaciju. Izbornik Zlatko Dalić već se suočava s ozljedama Joška Gvardiola i Matea Kovačića, pa bi nova prinudna promjena dodatno zakomplicirala planove uoči velikih natjecanja.
Bayern već u srijedu očekuje novo prvenstveno gostovanje, a hoće li Stanišić biti spreman za tu utakmicu, znat će se nakon obavljenih pregleda.
