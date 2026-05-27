Stigli su svi golmani 'vatrenih'! Pandur stigao u Rijeku, a ostali igrači Hulla otišli u Las Vegas

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu je odradila treći trening u Rijeci, "vatrenima" su se tijekom dana priključili Ivor Pandur, Marin Pongračić i Luka Sučić. Zlatko Dalić sad u kadru ima 14 nogometaša, sva tri golmana i 11 igrača. Marijan Mrmić i Danijel Subašić već mogu početi sa svojim adutima (tu su od prvog dana Livaković i Kotarski) trenirati punom parom, a igrači će se okupljati do petka.

Zanimljivo, niti u petak naša ekspedicija neće biti kompletna, tog dana na treningu neće biti Martina Erlića koji se taj dan ženi. Ali i branič danskog Midjyllanda brzo će se, već tijekom vikenda, vratiti u reprezentativni kadar. Hrvatskim reprezentativcima danas je bilo nešto lakše na treningu, u Rijeci su u popodnevnim satima popustile nesnosne vrućine. I igrači su mogli do zraka.

I današnji je trening sniman dronom, a svi su reprezentativci djelovali raspoloženo. Luka Milanović na početku je malo zaigrao svoje igrače, "vatreni" su vježbe radili po par - nepar sistemu, ovisno koji bi broj na glas rekao kondicijski trener. Bilo je tu smijeha, ponekih greškica i krivih računica, ali sve je prošlo o veselom tonu.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zanimljive dane iza sebe imao je Ivor Pandur koji je se s Hull Cityjem plasirao u Premier ligu. I dok su se njegovi igrači tijekom današnjeg dana zaputili na maturalac u Las Vegas, hrvatski se vratar priključio reprezentaciji. Pandur će tako ostati bez doživljaja za pamćenje na klupskoj razini, ali vjerujemo kako će tijekom lipnja i srpnja u SAD-u s "vatrenima" pisati povijest. I doživjeti nevjerojatne trenutke na reprezentativnoj razini...