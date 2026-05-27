Obavijesti

Sport

Komentari 0
TREĆI TRENING U RIJECI

Stigli su svi golmani 'vatrenih'! Pandur stigao u Rijeku, a ostali igrači Hulla otišli u Las Vegas

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Stigli su svi golmani 'vatrenih'! Pandur stigao u Rijeku, a ostali igrači Hulla otišli u Las Vegas
17
Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na današnji trening stigli su još Marin Pongračić i Luka Sučić, a reprezentativni bi kadar trebao već sutra biti širi za nekoliko novih igrača. U petak bi trebali stići i ostali, ali Erlić odlazi na vlastitu svadbu...

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu je odradila treći trening u Rijeci, "vatrenima" su se tijekom dana priključili Ivor Pandur, Marin Pongračić i Luka Sučić. Zlatko Dalić sad u kadru ima 14 nogometaša, sva tri golmana i 11 igrača. Marijan Mrmić i Danijel Subašić već mogu početi sa svojim adutima (tu su od prvog dana Livaković i Kotarski) trenirati punom parom, a igrači će se okupljati do petka.

Pokretanje videa...

Trening nogometaša u Rijeci VIDEO
Trening nogometaša u Rijeci | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Zanimljivo, niti u petak naša ekspedicija neće biti kompletna, tog dana na treningu neće biti Martina Erlića koji se taj dan ženi. Ali i branič danskog Midjyllanda brzo će se, već tijekom vikenda, vratiti u reprezentativni kadar. Hrvatskim reprezentativcima danas je bilo nešto lakše na treningu, u Rijeci su u popodnevnim satima popustile nesnosne vrućine. I igrači su mogli do zraka.

'VATRENI' UOČI SP-A Matanović: Beljo je zaslužio poziv, a Vušković me sekira! Pa zabit će više golova od mene...
Matanović: Beljo je zaslužio poziv, a Vušković me sekira! Pa zabit će više golova od mene...

I današnji je trening sniman dronom, a svi su reprezentativci djelovali raspoloženo. Luka Milanović na početku je malo zaigrao svoje igrače, "vatreni" su vježbe radili po par - nepar sistemu, ovisno koji bi broj na glas rekao kondicijski trener. Bilo je tu smijeha, ponekih greškica i krivih računica, ali sve je prošlo o veselom tonu.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zanimljive dane iza sebe imao je Ivor Pandur koji je se s Hull Cityjem plasirao u Premier ligu. I dok su se njegovi igrači tijekom današnjeg dana zaputili na maturalac u Las Vegas, hrvatski se vratar priključio reprezentaciji. Pandur će tako ostati bez doživljaja za pamćenje na klupskoj razini, ali vjerujemo kako će tijekom lipnja i srpnja u SAD-u s "vatrenima" pisati povijest. I doživjeti nevjerojatne trenutke na reprezentativnoj razini...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, gdje god se pojavi. Zbog teniske ljubavi
VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, gdje god se pojavi. Zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu
STESALA SE TENISKA IKONA

FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu

Serena Williams opet diže prašinu! Hoće li se vratiti na teniske terene? Ne zna ni sama, ali je na listi za doping kontrole. Jim Courier misli da će je opet vidjeti u akciji
FOTO Najseksi nogometašica u tangicama golica maštu. Ljubila je suigračicu pa zvijezdu Juvea
SAD LJUBI TV ZVIJEZDU

FOTO Najseksi nogometašica u tangicama golica maštu. Ljubila je suigračicu pa zvijezdu Juvea

Alisha Lehmann (27), "najseksepilnija nogometašica svijeta", osvaja društvene mreže i terene! Usred kritika i predrasuda, njezina popularnost nadmašuje čak i Rogera Federera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026