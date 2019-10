Konačna potvrda: Hrgović se 7. prosinca bori protiv Moline!

Filip Hrgović 7. prosinca opet izlazi u ring. Znalo se to, istina, još prije dva i pol tjedna kada je "provaljeno" da će novi njegov protivnik biti Eric Molina, no sada više nema ni najmanje sumnje. Stgla je i definitivna potvrda.

Borba Hrgovića i Moline u saudijskoj Diriyah Areni bit će jedna od ukupno tri (Hunter - Povetkin, Quigg - Carroll) prije revanša Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza u spektaklu vrijednom 100 milijuna dolara.

- Velika mi je čast biti dio ovakvog sjajnog događaja. To je za mene veliki korak naprijed, cijeli će svijet gledati ovo i moći ću pokazati sve što mogu - rekao je Hrga uz zahvalu svom timu Sauerlandu, Željku Karajici i Eddieju Hearnu.

- Očekujem žestoku borbu, Molina se dvaput borio za naslov, skoro je nokautirao Deontaya Wildera, vrlo je opasan i iskusan. Bit će ovo najteža borba moje karijere. Rekao sam svom promotoru da sam spreman za bilo koga i da sam uvijek htio boriti se protiv najboljih.

Nisse Sauerland, pak, nahvalio je Zagrepčanina.

- On je nabrže rastuća zvijezda teške kategorije i logično je da je on tu.

El Animalu će ovo sigurno biti najteži zalogaj u profesionalnom boksu jer je riječ o renomiranom protivniku koji se borio protiv najjačih boraca na svijetu. Od Wildera je izgubio 2015. godine kada su se borili za IBF naslov, a Joshua je bio jači godinu kasnije u borbi za IBF titulu.

Podvig karijere uslijedio je kada je nokautirao Tomasza Adameka u 10. rundi i tako ostvario pobjedu karijere koja ga je i gurnula u meč za naslov s Joshuom. No, uvijek je nedostajao taj jedan korak više, koji bi ga gurnuo u samu svjetsku elitu. Ostao je na korak do sna.

Možda je i zbog tih razloga imao nešto teži boksački put jer je nakon 20. profesionalnog meča odustao i rekao zbogom boksu. Kada boksač prvi profesionalni meč izgubi nokautom pa pobijedi 18 puta zaredom od čega samo četiri odlukom, a sve ostalo nokautom, onda je pravo iznenađenje kada se povuče u svojem "primeu".

Upravo to je napravio Molina i 2012. godine rekao zbogom boksu. Posramljen i ponižen nakon teškog nokauta u prvoj rundi od Chrisa Arreole, okačio je rukavice o klin i promijenio ploču u životu. Te 2012. magistrirao je na University of Texas u Brownsvilleu pa odlučio pomagati djeci s posebnim potrebama. Zaposlio se kao učitelj u jednoj javnoj osnovnoj školi u Edinburgu i činilo se kao da je Molinina boksačka karijera gotova.

No, kada ti bubu u uho ubaci ni manje ni više nego Don King, onda su male šanse da se ne trgneš i vratiš onome što najbolje znaš. Molina je poslušao menadžera, odazvao se i vratio u dvoranu, no dječicu nije ostavio.

- Svijet ustvari ne zna priču koju donosim. Svi su me sudili po meču s Arreolom. Svi su me tada mogli dobiti jer sam bio slab u glavi. Ali izrastao sam u opasnog teškaša i ne postoji drugi teškaš koji je prolazio stvari kao ja. Radio sam do pola 5, zatim trenirao, a u ponoć išao trčati. I tako svaki dan. Vikendima sam sparirao - rekao je uoči meča s Joshuom.

- Volim raditi s djecom s posebnim potrebama i učiti ih. Jer su autsajderi u životu. I što god se dogodi u mojem meču, sudbina mi je raditi s tim klincima. Nemaju puno mogućnosti u životu i ja sam im očinska figura. Tada mi je srce na mjestu.

Hrgović je pobijedio u svih devet borbi koje je imao dosad, a posljednju je odradio u Meksiku protiv Marija Heredije kojeg je sredio nokautom i stigao do 14. mjesta svjetske ljestvice. Molina, koji je 35. ima raspon ruku 201 centimetara, a varira oko 108 kilograma. Boksao je i u lakoteškoj kategoriji te je u 12-godišnjoj karijeri odboksao 142 runde, ostvario 27 pobjeda uz 5 poraza (19 KO/5 KO).