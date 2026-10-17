Moj pogodak Anderlechtu 2010. sad je prošlost, Poljud ima nove junake, Šotiček i Bamba najbolja su krila u Hrvatskoj, rekao nam je Ante Vukušić, bivši napadač Hajduka, a osvrnuo se i na nerede u Splitu i na Poljudu
ANTE VUKUŠIĆ ZA 24SATA PLUS+
'Konačno se više neće pričati o mom golu Anderlechtu. Bamba? Najopasnije krilo u Hrvatskoj'
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Momčad Hajduka u ogledu s Ajaxom na startu Konferencijske lige predstavila se u najboljem mogućem svjetlu. Igrom, postignutim rezultatom i ponašanjem svakog pojedinca služila je na ponos svim navijačima Hajduka. Nažalost, isto se ne bi moglo reći za jedan dio navijača, ako ih se takvima uopće može nazvati.
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