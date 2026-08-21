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Mato Galić

Konačno smo dobili odgovor što se dogodi kad se, za promjenu, ne oslanjamo na improvizaciju

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Konačno smo dobili odgovor što se dogodi kad se, za promjenu, ne oslanjamo na improvizaciju
Zagreb: Dolazak prvaka Europe, Hrvatske U20 vaterpolske reprezentacije na aerodrom Pleso | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Tri zlata u mlađim vaterpolskim selekcijama sjajna su stvar, ali možda je još i veća pobjeda dokaz da i mi možemo imati uređen sustav

Nekako smo se naviknuli na to da u hrvatskom sportu uvijek nešto nedostaje. Novca, uvjeta, ljudi, vremena... Pa onda netko unatoč svemu napravi neki rezultat i kažemo: "To je Hrvatska. Talent, karakter, lucidnost i puno improvizacije".

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