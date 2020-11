'Padne' li neko od boksa\u010da me\u010d se odmah prekida zbog posebnih pravila, ali vjerujemo da \u0107e pru\u017eiti gledateljima zabavan me\u010d i prisjetiti ih na slavne dane.\u00a0Iako se spominjala mogu\u0107nost borbe protiv\u00a0Evandera Holyfielda, prvo je na redu Roy, ali nitko ne odbacuje mogu\u0107nost da spomenuti dvojac kasnije ne u\u0111e u ring. Podsjetimo, Mike je nedavno na dru\u0161tvenim mre\u017eama objavio kako izgledaju njegovi treninzi prije povratka u ring.

Spremniji nego ikad! Tyson 10 dana prije meča pokazao figuru

Žestoko trenira više od pola godine, a taj dugo očekivani 28. dan mjeseca studenog sve je bliže. Mike Tyson (54) spreman je za povratak u ring, a pokazao je to na društvenim mrežama

<p>Izgleda bolje nego ikad, oduševljava na snimkama s treninga i dogovorio je povratničku ekshibiciju od osam rundi, ali 'Iron Mike' ništa ne želi prepustiti slučaju. Datum borbe je poznat, bit će to 28. studenog, a 'Iron' Mike Tyson borit će se protiv Roya Jonesa Juniora (51). Da, bit će to ekshibicijski meč po posebnim pravilima, ali Tyson izgleda čudesno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson trenira</strong></p><p>Dok se Tyson nije borio od 2005. kad je izgubio od <strong>Kevina McBridea</strong>, Roy Jones Junior nije bio u ringu od 2018. kad je svladao <strong>Scotta Sigmona</strong>. Sa skorom od 66 pobjeda i 9 poraza Roy će ući u ring protiv jednog od najboljih ikad. A sigurno mu neće biti lako jer je Mike u zavidnoj formi.</p><p>'Padne' li neko od boksača meč se odmah prekida zbog posebnih pravila, ali vjerujemo da će pružiti gledateljima zabavan meč i prisjetiti ih na slavne dane. Iako se spominjala mogućnost borbe protiv <strong>Evandera Holyfielda</strong>, prvo je na redu Roy, ali nitko ne odbacuje mogućnost da spomenuti dvojac kasnije ne uđe u ring. Podsjetimo, Mike je nedavno na društvenim mrežama objavio kako izgledaju njegovi treninzi prije povratka u ring.</p><p>Bježao je od udaraca kao munja, a zadavao ih kao u najboljim danima. Već nekoliko mjeseci naporno trenira. Prvo se bacio na skidanje kilograma pa doveo tijelo do savršenstva, a onda započeo s tesanjem boksačkih vještina. Iako je rečeno kako će se meč prekinuti ako dođe do prvog pucanja kože, možda će se i tu nešto promijeniti za dodatnu zaradu.</p><p>Ako ništa drugo, barem ćemo još jednom vidjeti Mikea u ringu...</p>