Kontroverzni Španjolac šokirao: Ja Madrid zovem Real imigrant. A Vinicius je go*no od čovjeka!

Paco Roig (85) kontroverzni je španjolski poduzetnik koji je od 1994. do 1997. godine obnašao dužnost predsjednika Valencije. Po odlasku s Mestalle povukao se iz nogometa, ali se gospodin zaželio pozornosti pa je prije nekoliko dana dao skandalozni intervju za španjolski Relevo.

Posebno je zgrozio osvrtom na rasizam u nogometu.

- Prije nije bilo takvih problema ili ih ja nisam primjećivao. Romario je bio napola crn i nije imao problema. Radi se o tome da u Madridu postoji taj tip, koji je... Ja Madrid zovem Real imigrant. Madrid ima osam crnaca, dva bijela stranca i Španjolca, Carvajala - rekao je i nastavio:

- Jednom je izlazio ovaj Vinicius... Znate li što je on napravio ovdje (u Valenciji)? Popeo se na ogradu Mestalle i rekao ‘ti si me zvao kurvin sin‘. Bio sam na Mestalli sa svojim unukom i sinom i rekao sam svom unuku, ‘Alfonsito, što oni govore?‘ A on mi odgovara: ‘oni kažu idiot‘. Mislio sam da su ga nazvali majmunom, ali ne. Onda ja kažem svom sinu Alfonsu, 40-godišnjem ocu, ‘što oni govore?‘ I on isto kaže - budala‘. On je možda sjajan igrač, što ja mislim da jest, ali on je... On je jedno go*no od čovjeka. Uvijek ide do suca. Bio sam u Južnoj Americi jedno 20, 30 puta i nikad mi se ništa nije dogodilo. Ja idem tamo s ljubavlju, ne mogu ići tamo i govoriti da sam osvajač.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Otkrio je i kako je 1996. godine podmitio suca na utakmici protiv Bayerna u Kupu Uefe.

- Toga je bilo svugdje. Želio sam kupiti suca preko agenta iz Madrida. Prezivao se Torcal. Taj se tip pojavio s riječima: 'Paco, taj sudac je ku*vin sin. Rus je (Nikolaj Levnikov) i moj je dobar prijatelj. Sve će biti sređeno, ali moraš mi isplatiti tri milijuna pezeta (oko 18.000 eura)' - ispričao je kontroverzni Roig.

- Rekao sam mu da je dogovoreno i da ću mu dati novac na kraju utakmice. Zatražio ga je prije i dao sam mu onoliko koliko je tražio. Sudac je izveo igrače na teren i pet minuta kasnije svirao je penal protiv Valencije. Izgubili smo 1:0, ali smo prošli zbog pobjede 3:0 kod kuće. Ali, pogledajte što mi je napravio taj ku*vin sin s kupovinom utakmice - ispričao je Roig.

Dotaknuo se i predsjednika Reala Florentina Pereza.

- Florentino je šef španjolskog nogometa. Onaj koji zapovijeda. Ono što on radi je... Može li mi netko objasniti da igrač dobije crveni karton na Mestalli zbog vrijeđanja i onda mu ga oduzmu jer dolazi Florentino? Taj idiot (Vinicius) se dira po jajima i govori svim navijačima na Mestalli da idemo u drugu ligu. Samo tako, kažiprstom. I onda ga spašava Real. Nego, sad mu moramo reći gdje su ona četiri igrača Reala koji su poševili četiri cure na Kanarima? Gdje su? Koje su im kazne izrečene? Jer sve je tiho. Šef kaže ne i svi šute. Florentino je taj koji zapovijeda. Zašto nitko ne govori o toj četvorici?