Siguran sam da je to veliki rezultat. Dobili smo Sevillu. U konačnici, osjećaji jesu pomiješani iz razloga kad zbrojimo obadvije utakmice, tih 180 minuta, mislim da smo imali dovoljno prilika da i konačni rezultat u zbroju bude povoljniji za nas. Ali što je tu je. Mislim da je još jedna uspješna europska sezona iza Dinama. Ništa, okrećemo se domaćem natjecanju, rekao je trener Dinama Željko Kopić uoči nedjeljnog derbija s Osijekom (18 sati, Gradski vrt) pa dodao:

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sigurno da znači puno kada dvije utakmice pokažete i kvalitetu igre i napravite velik broj prilika, držite do zadnje sekunde utakmicu otvoreno. Koštalo nas je onih par minuta dekoncentracije u Sevilli. Ali momci su pokazali da se mogu i protiv toliko kvalitetnog suparnika nositi na pravi način. Ja sam u to bio siguran. Tako da, s tog nekog motivacijskog aspekta sigurno da nam je to još jedan dodatni plus.

Koliko je moguće regenerirati momčad u samo tri dana?

- Moramo, već nam je utakmica protiv Lokomotive bila dovoljna opomena. Vidjeli smo da nismo bili pravi, da nismo bili na očekivanoj razini. Sve ovo što smo radili nakon druge utakmice protiv Seville je išlo u kontekst oporavka da spremni dočekamo utakmicu protiv Osijeka.

Kakvo je zadovoljstvo širinom kadra i reakcijama igrača s klupe?

- To je uvijek važno i to je ono što naglašavam. Momčad ne čini jedanaest igrača nego svi oni koji su u kadru. Oni su s razlogom igrači Dinama i uvijek očekujem da oni koji uđu s klupe da daju svoj doprinos. Protiv Seville je to bilo na visokoj razini i naravno da to očekujem i u sljedećim utakmicama.

Par riječi o Osijeku?

- Osijek ima svoj specifičan način igre. Očekujem veliki broj duela, veliku količinu energije, znamo na koji način će se Osijek suprotstaviti. Doveli su i par pojačanja. Samim time su iskazali visoke ambicije za borbu za najviše pozicije. Tako da, idemo igrati derbi utakmicu. Izazovna utakmica za nas. A na nama je da budemo na pravoj razini.

Ima li kakvih novosti oko kadra, kakva je situacija s ozlijeđenima?

- Situacija je više-manje slična. Do pred sam početak utakmice ćemo vidjeti možemo li jednog, dvojicu, od ovih koji su van stroja, koristiti. Perić sigurno nije s nama, Ademi sigurno nije s nama, ovo ostalo ćemo još vidjeti - zaključio je Kopić.