Željko Kopić (44) imao je razloga za zadovoljstvo, ali i žal nakon uzvratne utakmice protiv Seville u Maksimiru.

Pobijedio je Dinamo šesterostrukog osvajača Europske lige 1-0 golom Mislava Oršića iz penala, završio utakmicu s igračem više, ali do produžetaka i senzacije ipak nije mogao. Andalužani prolaze u osminu finala Europske lige zbog pobjede 3-1 u prvoj utakmici.

- Nedostajao je jedan gol. Naglasio bih zadovoljstvo, pohvalio bih sve igrače, način na koji su pristupili utakmici što se tiče intenziteta, hrabrosti, taktičkog plana, nastojanja da idemo prema naprijed. Kad zbrojim obje utakmice, stajalo nas je onih par minuta prvog dijela iz prve utakmice. Ali što je, tu je. Moramo ići dalje - rekao je Kopić za Arenasport i nastavio:

- Valjda i Sevilla ima nekakvu kvalitetu, ne možeš dominirati u svim segmentima. Imali smo danas Tolića koji može kvalitetno igrati između linija i gurati u leđa zadnjoj liniji protivnika. Tu nam je nedostajalo da dođemo u treću trećinu kvalitetnim pasom. Da smo tu bili malo kvalitetniji, rezultat bi bio daleko bolji za nas.

Dinamo je zabio u jeku Sevilline dominacije nakon što u prvih 45 minuta nije uputio nijedan udarac u okvir. A nakon vodećeg gola krenula je opsada gola gostiju.

- Imate dvije varijante igranja protiv Seville, jedna je da stanete u niski blok i braniti se brojčanom superiornosti. A druga je da se jako trošite na cijelom terenu. Odlučili smo se za to, a čim smo se istrošili Sevilla je došla do toga da su pokazali kvalitetu. Igrači s klupe nametnuli su se prema naprijed i zasluženo smo došli do penala, stvarno su jako dobro reagirali. Nakon tog gola dominirali smo i ostaje mala žal što nismo zabili drugi gol - rekao je Kopić.

Marko Bulat i Dario Špikić odigrali su dobre role kao rezerve. Jesu li se nametnuli za iduće utakmice?

- Nisam dobio širi izbor, ja ga imam. To su igrači Dinama. Nismo odigrali 15 utakmica u ovom dijelu sezone da su igrači trebali dobiti ne znam kakvu minutažu. Sevilla je bila prva blok utakmica kao druga u tjednu, ti su igrači dobili šansu jer su to zaslužili radom i kvalitetom.

Što pobjeda nad Sevillom, makar ovakva pirova, znači uoči nastavka borbe za naslov u HNL-u i nedjeljnog gostovanja kod zahuktalog Osijeka?

- Dobar rezultat uvijek ti daje dobru energiju. Naravno da sam sretan što smo pobijedili, ali moje povjerenje u ovu momčad je veliko, znam kako rade, treniraju i ponašaju se. Naravno da će nas ovo još malo podići, ali dečki cijelo ovo vrijeme rade jako dobro - zaključio je trener Dinama.