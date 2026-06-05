Kopić više nije trener Dinama, od njega se oprostili biranim riječima: 'Volimo te, Željko'

Željko Kopić više nije trener Dinama iz Bukurešta. Hrvatski stručnjak i rumunjski klub sporazumno su raskinuli suradnju nakon dvije i pol godine, iako je Kopić imao ugovor do ljeta 2028. godine. Kopić je u Bukurešt stigao u prosincu 2023. godine, u jednom od najtežih razdoblja u novijoj povijesti kluba. Dinamo je tada bio na predzadnjem mjestu ljestvice i borio se za ostanak u elitnom razredu rumunjskog nogometa. Mnogi su mu predviđali ispadanje, ali Kopić je kroz play-out i dodatne kvalifikacijske utakmice uspio zadržati klub u prvoj ligi.

Nakon toga počeo je veliki uspon. U sljedećoj sezoni Dinamo je izborio plasman u doigravanje za prvaka i završio na šestom mjestu, a u netom završenoj sezoni osvojio je četvrto mjesto, što je najbolji rezultat kluba još od treće pozicije 2017. godine. Dinamo je igrao i polufinale Rumunjskog kupa, a europski iskorak izmaknuo mu je u finalu doigravanja za Konferencijsku ligu, u kojem je nakon produžetaka izgubio od FCSB-a 2-1.

U zaostalom 9. kolu HT Prve HNL sastali se Hajduk i Dinamo | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kopić je Dinamo vodio u 112 službenih utakmica te ostvario 44 pobjede, 38 remija i 30 poraza. Time se svrstao među trenere s najdužim stažem u povijesti bukureštanskog kluba. Rumunjski mediji, struka i navijači prepoznali su njegov rad, pa je više puta proglašen trenerom mjeseca. Koliko su ga navijači cijenili, najbolje je pokazao transparent koji su mu ultrasi Dinama posvetili na posljednjoj ovosezonskoj utakmici protiv FCSB-a. Na hrvatskom jeziku napisali su:

"Došao si kao stranac, a postao si 'crveni pas' zauvijek. Volimo te, Željko!"

Dinamo se od Kopića oprostio emotivnom objavom i zahvalio mu na svemu što je napravio za klub.

"Hvala ti, Željko Kopiću! Nogomet je, baš kao i život, satkan od događaja, sudbina i iskustava, a najljepši su ipak trenuci uspjeha. Kada je u prosincu 2023. stigao u Dinamo, u jednom od najtežih trenutaka za klub, Željko Kopić neumorno je radio kako bi momčad vratio tamo gdje pripada. Zajedno sa svojim stožerom i uz podršku kluba uspio je vratiti Dinamo među relevantne momčadi rumunjskog nogometa. Pod njegovim vodstvom Dinamo se nakon sedam godina ponovno plasirao u doigravanje Superlige, a u upravo završenoj sezoni sportski napredak potvrđen je plasmanom u polufinale Rumunjskog kupa, ulaskom u playoff i osvajanjem četvrtog mjesta u prvenstvu.

Tijekom dvije i pol sezone Kopić je vodio momčad u impresivnih 112 službenih utakmica, čime se svrstao među trenere s najdužim stažem u povijesti kluba. Danas se naši putevi razilaze, uz obostrani zaključak da je vrijeme za nove izazove. Nogometni klub Dinamo iskreno zahvaljuje gospodinu Kopiću na svemu što je učinio za klub, na njegovom doprinosu povratku Dinama u vrh rumunjskog nogometa te mu želi puno uspjeha u nastavku trenerske karijere. Došao si kao trener, odlaziš kao pravi crveni pas! Hvala ti, Željko", stoji u objavi.

Kopić je i prije dolaska u Rumunjsku imao raznovrstan trenerski put. U Hrvatskoj je vodio Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk i Dinamo, a radio je i u ciparskom Pafosu te bugarskom Botevu iz Plovdiva. Sa Slavenom je igrao finale Hrvatskog kupa 2016. godine, s Hajdukom je došao do finala Kupa 2018., a s Dinamom je osvojio naslov prvaka i ostvario veliku europsku pobjedu protiv West Hama u Londonu.