VODI DINAMO BUKUREŠT

Bivši trener Dinama i Hajduka briljira u Rumunjskoj! U borbi je za naslov prvaka, evo kako stoji

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
U zaostalom 9. kolu HT Prve HNL sastali se Hajduk i Dinamo | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Splićane je vodio od studenog 2017. do rujna 2018. i u 34 utakmice stigao do 16 pobjeda, 10 remija i osam poraza. Dinamo je vodio od prosinca 2021. do travnja 2022. i u 19 utakmica pobijedio 13, dvije remizirao i četiri izgubio

Dinamo Bukurešt igra u sjajnoj formi pod vodstvom Željka Kopića. Rumunjska momčad u nizu je od devet utakmica bez poraza u svim natjecanjima, a u zadnjem kolu pobijedila je Metaloglobus 4-0. 

Posljednji poraz je Kopićeva momčad doživjela još 19. listopada kada ju je u prvenstvu porazio Rapid 2-0. Pohvalio je svoje igrače Hrvat nakon pobjede. 

- Sretan sam zbog osobnosti i stava dečki. Drugo mjesto je dobro, prošlo je 20 kola, imamo još 10 i imamo razloga biti zadovoljni. Plan je otići u Arad i odigrati dobru utakmicu. UTA izgleda dobro u posljednje vrijeme - rekao je nakon utakmice. 

Dinamo Bukurešt je trenutačno druga momčad rumunjskog prvenstva s 38 bodova, jednim manje od vodećeg Rapida iz Bukurešta, dok trećeplasirani Botosani ima također 38. 

Hrvatski pratitelji nogometa sjećaju se da je Kopić vodio Hajduk i Dinamo. Splićane je vodio od studenog 2017. do rujna 2018. i u 34 utakmice stigao do 16 pobjeda, 10 remija i osam poraza. Dinamo je vodio od prosinca 2021. do travnja 2022. i u 19 utakmica pobijedio 13, dvije remizirao i četiri izgubio. 

