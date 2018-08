Young Boysi opasni su u skoku, Dinamo mora biti jako oprezan

Utakmica vrijedna 15 milijuna €, utakmica vrijedna sedmog ulaska u skupine Lige prvaka u 20 godina. Na tribinama oko 30.000 navijača, na terenu 11 ratnika trenera Nenada Bjelice. Svaka čast Europskoj ligi, ali ovo je susret za elitu, 90 ili više minuta za ponovno ostvarenje sna (21 sat, PlanetSport 1).

- To bi mi bila najveća i najdraža pobjeda u karijeri. Znamo da će stadion biti pun i to nas jako veseli. Taktika? Respektiramo Young Boyse, ali sigurno nećemo čekati, uvijek idemo na pobjedu, to je naš stil - rekao je Nenad Bjelica.

Njegova je momčad na pragu Lige prvaka.

- Dinamo mora biti jako oprezan, Young Boysi su jako dobra, opasna momčad - upozorava Herr Otto Barić, čiji je učenik Nenad Bjelica.

- Nenad sjajno radi svoj posao, vjerujem da će dobro postaviti sve večeras. On točno zna što treba napraviti da se prođe - kaže Barić.

- Ovaj Dinamo je već napravio puno, vratio je publiku u Maksimir. To je velika stvar, to je zasluga trenera i igrača, sad tu publiku treba zadržati - rekao je Barić i dao svoju analizu bitke za Ligu prvaka.

- Švicarci su jako opasni u skoku, treba pripaziti na nastavak akcija nakon što njihovi napadači osvoje loptu u skoku. Fizički su jači od dinamovaca i to je stvar u kojoj su u prednosti. Dinamo ne smije srljati, ali se ne smije ni povući. Treba biti strpljiv - savjetuje Otto Barić.

Nenad Bjelica je prije pet godina s Austrijom Beč izbacio Dinamo u borbi za Ligu prvaka. Jučer je bilo točno pet godina od te utakmice. Te je 2013. bio koban, red je da sad uvede Dinamo u Ligu prvaka. Bjelko radi odličan posao, sad je spreman za elitu po drugi put.

35 utakmica zaredom zabili su Young Boysi. U posljednjoj su utakmici u švicarskom prvenstvu Xamaxu zabili pet komada. Bilo je 2-2, a onda su u posljednjih dvadeset minuta gostima “utrpali” tri gola. Švicarci su izrazito napadačka momčad.

zaredom zabili su Young Boysi. U posljednjoj su utakmici u švicarskom prvenstvu Xamaxu zabili pet komada. Bilo je 2-2, a onda su u posljednjih dvadeset minuta gostima “utrpali” tri gola. Švicarci su izrazito napadačka momčad. 15 milijuna eura zaradio bi hrvatski prvak ulaskom u skupinu Lige prvaka. I ostali bi hrvatski klubovi dobili dio Uefina kolača ako Dinamo uspije izbaciti Švicarce.

zaradio bi hrvatski prvak ulaskom u skupinu Lige prvaka. I ostali bi hrvatski klubovi dobili dio Uefina kolača ako Dinamo uspije izbaciti Švicarce. 12 utakmica u službenim natjecanjima vodio je Nenad Bjelica od dolaska na klupu Dinama. S “modrima” još nije niti jednom izgubio. Ima devet pobjeda i tri remija. Prije pet godina je Bjelica s Austrijom Beč igrao u skupini Lige prvaka.

u službenim natjecanjima vodio je Nenad Bjelica od dolaska na klupu Dinama. S “modrima” još nije niti jednom izgubio. Ima devet pobjeda i tri remija. Prije pet godina je Bjelica s Austrijom Beč igrao u skupini Lige prvaka. 6 puta dosad Dinamo je igrao u skupinama Lige prvaka. Prvi put prije točno dvadeset godina, kad je izbacio veliki Celtic, a posljednji put 2016. godine, kad je eliminiran austrijski Salzburg.