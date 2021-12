Kakvu ocjenu dati Hajduku za upravo završenu polusezonu? Ako ćemo se voditi veličinom kluba i njegovom stogodišnjom tradicijom i rezultatima, onda je to jedva prolazna ocjena, no ako ćemo u obzir uzeti noviju povijest, onda ocjena ipak mora biti nešto viša. Hajduk nekad i Hajduk danas jednostavno nisu isto, osim kad su u pitanju vjerni navijači koji iz godine u godinu podižu standarde i ruše rekorde, kao na zadnjoj utakmici protiv Osijeka, kada je Poljud bio krcat do zadnjega mjesta.