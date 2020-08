Korak od najvećeg: Hamilton suvereno do novog trijumfa, Schumi mu bježi dvije pobjede

<p>Britanac <strong>Lewis Hamilton</strong> (Mercedes) po četvrti put u karijeri slavio je na utrci svjetskog prvenstva formule 1 za Veliku nagradu Belgije voženoj u nedjelju na stazi Spa-Francorchamps, što mu je 89. pobjeda u karijeri i samo ga dvije dijele od rekordera <strong>Michaela Schumachera</strong>.</p><p>Drugo mjesto osvojio je Hamiltonov momčadski kolega Finac Valtteri Bottas (+8.448 sekundi), a treći je bio Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu (+15.455).</p><p>Hamilton je vodio od početka do kraja utrke i nijednog trenutka nije dopuštao suparnicima da mu zaprijete. Konkurenti su mu se približili samo nakon što je u 11. krugu na stazu izašao sigurnosni automobil, zbog sudara u kojem su sudjelovali Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) i George Russell (Williams).</p><p>Talijan je izgubio kontrolu nad svojim bolidom i završio u zidu, a Russella je pogodila guma koja se odvojila s Giovinazzijevog vozila. Srećom, obojica su neozlijeđeni izašli iz ovog incidenta.</p><p>Hamilton je u završnici utrke imao lagano oštećenje na stražnjem dijelu svog Mercedesa, ali ga to nije usporilo. Lakoćom je zadržao stečenu prednost i došao do pete pobjede u ovoj sezoni.</p><p>Najveći gubitnici su dva Ferrarija koji su ostali bez bodova. Sebastian Vettel je završio na 13. mjestu, a Charles Leclerc jednu poziciju iza Nijemca.</p><p>U ukupnom redoslijedu vozača Hamilton nakon sedam utrka ima 157 bodova, 47 više od drugoplasiranog Verstappena. Treći je Bottas koji ima 50 bodova manje od vodećeg.</p><p>Već za tjedan dana vozači će se boriti za nove bodove na stazi u Monzi, gdje je 6. rujna na rasporedu utrka za Veliku nagradu Italije.</p>