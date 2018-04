Korejac Cho osvojio Vukovarce: Živim za loptu, kulen i Magazin

Rokaj Cho, pucaj po golu! Bravo Cho, majstore, čulo se iz mase od pedesetak gledatelja na utakmici HNK Vukovar 1991 i Oriolika (1-0) u srijedu.

Trećeligaški ogled donio je Vukovarcima tri važna bodova u borbi za ostanak, a jedan od najzapaženijih na terenu bio je Južnokorejac Minse-Cho (22).

Stalno u pokretu, agilan i s vicom u igri stvarao je probleme gostima. I to na svoj rođendan! Preko njemačkih i srpskih klubova nogometni put doveo ga je u Vukovar i tu je tri mjeseca.

- Nogomet je moj život i moj san, želim uspjeti. Volio bih zaigrati u 1. HNL, sviđa mi se kako radi Osijek, a kad bih mogao birati gdje ću igrati, to bi bila Bundesliga - otkriva nam Minse na dobrom engleskom jeziku, iako će reći da mu bolje ide njemački.

Vukovarci pak vele da ga često uoče na prekrasnoj šetnici uz Dunav gdje poslije treninga s klubom odrađuje svoj trening.

Sprint na sprint, krug na krug... Jutro, podne ili večer, Minse ne staje.

Iz Njemačke preko Srbije do Vukovara

I to smo vidjeli na terenu. Na poluvremenu utakmice protiv Oriolika pri vodstvu Vukovara 1-0, Minse i trener Ivica Radoš su nekoliko minuta proveli na centru igrališta analizirajući viđeno i dogovarajući se za ono što slijedi u nastavku.

Činilo se da Minseu trener gestikulacijama sugerira trk u prazne prostore po lijevoj strani i čim je Vukovar krenuo s centra u nastavak, hitri Minse se sjurio baš na taj koridor i pobjegao čuvaru te izborio korner.

- Za mene treneri kažu da sam dobar dribler, brz i tehnički nadaren igrač - kratko će o sebi Minse pa se skromno prebacuje na svoje nedostatke:

- U srijedu sam pet puta pucao po golu i nisam zabio, još nisam zabio niti jedan gol u pet utakmica ovdje i moram popraviti svoje pucačke vještine. U Koreji se više radi na tehničkom aspektu igre, ovdje je igra puno više fizički izraženija i to mi se sviđa.

Imao je Cho veliku šansu poslije kornera gdje je pucao glavom, mnogi su loptu vidjeli u golu, no ne i golman Oriolika Josip Herceg koji je svojevremeno u kupu Hrvatske izluđivao i napadače Hajduka.

- Ponekad zna biti brzoplet s loptom, a još se prikava na naš način igre. Na poluvremenu je ostao malo zbunjen, suigrači mu objašnjavaju jedne kretnje, ja mu govorim da radi druge, ali i on sam zna da je najvažnije ono što mu ja kažem. Ne sumnjam u njega, pa on je u drugoj srpskoj ligi u desetak utakmica zabio šest golova, ima znanje. Već u svom debiju protiv Varteksa je bio igrač utakmice - priča trener Radoš.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Chou se sviđa prijateljski nastrojena okolina. Ne osjeti nikakve podjele, kako u klubu, tako i izvan njega i svi se trude olakšati mu prilagodbu.

Mijenjanje životnih okolina nije mu strano, već poslije srednje škole zaputio se u Njemačku gdje je trebao potpisati za jednog trećeligaša. U tom ostvarenju zaustavila ga je viza koju nije mogao dobiti... Zato je odlučio pokušati nešto istočnije.

- U Bačkoj Palanci, koja je prvoligaš Srbije, uvjeti su bolji nego ovdje. Međutim, život tamo mi se nije previše sviđao. Nekako je monotono, za Vukovar to ne mogu reći, ovdje mi je ljepše. Po pitanju financija najbolje je doma u Koreji, ali ja mislim da ovdje lakše mogu ostvariti svoje snove - kaže Minse pa se prisjeća i grada iz kojeg dolazi:

- Moj grad je Yeosu, to vam je nešto poput Splita u Hrvatskoj. Prekrasan grad, četiri sata putovanja od glavnog grada. Tamo se živi vrlo brzim tempom dok je u Vukovaru sve laganije. Stignem se fokusirati na svoj nogometni san, mogu se družiti s prijateljima, lakši je životni tempo i sve stignem.

Rastura na klaviru i obožava - sarmu

Obožava nogomet, a i da ga ne igra, opet mu ne bi bilo dosadno.

- Često idem u gradski muzej jer tamo ima klavir, a ja obožavam svirati i pjevati. Znam svirati i gitaru ponekad... Upoznat sam s prošlošću Hrvatske i Vukovara u Domovinskom ratu i svim strahotama koje su se ovdje događale jer sam obišao sve muzeje - opisuje širi spektar interesa pa ubacuje u priču još jedan, vjerojatno onaj najslađi:

- Volim i kuhati, posebno jela iz Južne Koreje. Sarma mi je omiljeno jelo s ovih prostora. Pa to je najbolja hrana u Hrvatskoj! Kad jedem sarmu osjećam se kao kod kuće, to je nešto slično onom što moja majka sprema. Pokušavam sada naučiti napraviti pravu sarmu, valjda ću uskoro uspjeti - oduševljeno govori Minse.

Ako je probao sarmu, morao je i kulen, pomislili smo. Riječ 'kulen' nije mu najbliža pa smo mu odmah pokazali fotografiju ljutog slavonskog specijaliteta.

- Sad mi je poznato! Znam ovu hranu, probao sam to. Je li ljuto, pitate me? Čovječe, to je za mene poput vode. Jeste li vi probali kad korejsku hranu? E, to vam je ljuto i papreno, ne ovo - poentira mladi nogometaš.

Nije pretjerao. Naime, u petak je 'masterchef' Minse spremao korejski specijalitet kolegama iz kluba. Nije išlo preko više od jednog zalogaja za slavonsku ekspediciju...

Lana Jurčević i Magazin? Može!

Živi sam u centru Vukovara i u slobodno vrijeme voli otići u obližnji kafić zbog, kako kaže, originalne domaće limunade. Sportaš je, alkohol ne tolerira, a kad treba se malo proveseliti vani, neće odbiti.

Posebno ako se pleše po notama nekih, njemu omiljenih, zvijezda. Ne, nije riječ o zemljaku mu Psyju.

- Odem ponekad s društvom u noćne klubove vikendom, idem tamo gdje idu svi, ali ne razumijem baš te vaše pjesme. Neke mi se sviđaju, preferiram Magazin i Lanu Jurčević - uz smijeh prepričava Minse i pokazuje nam notes na mobitelu gdje je zapisao poneku riječ iz njihovih hitova.

Na našu opasku da je Lana izuzetno atraktivna, govori:

- Oh, itekako!

Peti južnokorejski nogometaš u Hrvatskoj

Poslije Chunga Woona, Jeonga Younga, Yoona Seunga i Sung Min Honga, Minse-Cho je peti nogometaš iz Južne Koreje koji se pokušava dokazati u Hrvatskoj.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Prvi je uopće nogometaš iz Azije u Vukovaru i samim time, u tako maloj sredini, posebna atrakcija.

- Djevojku nemam ni u Hrvatskoj ni u Koreji, ali stekao sam puno prijateljica - kaže uz smiješak.

Logično, odmah smo ga upitali čije su djevojke ljepše. Minse kao iz topa pobjedu dodjeljuje Hrvaticama. Tu za njega nema nikakve sumnje, kao niti oko toga tko su mu omiljeni hrvatski i južnokorejski nogometaši:

- Kod vas mi je najbolji Ivan Perišić, a kod nas, pa zar je upitno... Son Heung-Min - završava Minse.

