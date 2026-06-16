Korejski novinari ismijavali Sona jer nije služio vojsku

Tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo neki novinari ismijavali su kapetana reprezentacije Južne Koreje Heung-mina Sona. Potom je reprezentacija Južne Koreje uvela potpunu medijsku blokadu za domaće novinare.

Portal Football Asian izvijestio je da su novinari snimljeni kako se podsmjehuju Sonovom vojnom roku, uz komentar da on nije ni pošteno odslužio vojsku. Son je, naime, oslobođen obveznog 21-mjesečnog vojnog roka nakon što je s reprezentacijom osvojio Azijske igre 2018. godine. Inače, je prošao tromjesečnu osnovnu vojnu obuku, no spomenuti komentari stvorili su probleme novinarima.

Oglasio je potom Korejski nogometni savez koji je razočaran zbog neprimjerenih izjava nekolicine medijskih djelatnika tijekom treninga reprezentacije u kampu u Guadalajari.

-Taegeuk ratnici, svjesni odgovornosti koju nosi predstavljanje Južne Koreje na svjetskoj pozornici Svjetskog prvenstva, daju sve od sebe kako bi opravdali podršku i očekivanja nacije. Međutim, nedavno curenje neprimjerenih razgovora između nekih medijskih djelatnika na mjestu treninga izazvalo je veliki šok i razočaranje u momčadi. Korejski nogometni savez poštuje medijske aktivnosti i ulogu medija. Ipak, izvještavanje s terena mora se temeljiti na uzajamnom poštovanju i povjerenju, pri čemu poštovanje i zaštita igrača moraju biti na prvom mjestu - ističe u priopćenje Korejski nogometni savez koji moli domaće medije i članove nogometne zajednice da se ujedine u podršci.

- Samo tako možemo pokazati svoju najbolju izvedbu na Svjetskom prvenstvu. Korejski nogometni savez i dalje će prioritet davati zaštiti igrača i nastojati stvoriti zdravo medijsko okruženje - zaključuje se u priopćenju.

Inače, Južna Koreja je na startu pobijedila Češku s 2-1.