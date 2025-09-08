Obavijesti

POTVRĐENA SUSPENZIJA

Koristio tvar kojom je tretirao gubitak kose nakon liječenja raka, zbog nje pao na dopingu

Piše HINA,
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Yeray Alvarez pao je na dopingu nakon utakmice s Manchester Unitedom, a zabranjena tvar koju je uzeo bila je dio lijeka za tretman gubitka kose jer mu je 2016. diagnosticiran rak testisa

Branič Athletic Bilbaa Yeray Alvarez suspendiran je na deset mjeseci zbog pozitivnog testa na zabranjenu tvar nakon finala Europske lige protiv Manchester Uniteda u svibnju, objavila je UEFA u ponedjeljak.

FILE PHOTO: Europa League - Semi Final - First Leg - Athletic Bilbao v Manchester United
Foto: Lee Smith/REUTERS

Analiza uzorka igrača, uzetog 1. svibnja, otkrila je "prisutnost kanrenona, tvari zabranjene na natjecanju i izvan njega u kategoriji S5. Diuretici i maskirni agensi na WADA-inoj listi zabranjenih tvari za 2025. godinu", objasnila je UEFA u svojoj izjavi.

Suspenzija je počela 2. lipnja i moći će se vratiti na teren od 2. travnja 2026. Tridesetogodišnji nogometaš moći će se vratiti treninzima s momčadi dva mjeseca ranije, u skladu s antidopinškim propisima europskog tijela.

- Uefa u svojoj odluci priznaje da nije bilo namjere s strane igrača, smatrajući dokazanim da je do unošenja zabranjene tvari došlo zbog pogrešnog uzimanja preventivnog lijeka za gubitak kose njegove partnerice koji je sadržavao tu tvar, bez ikakve namjere dopinga - rekao je Athletic Bilbao.

Europa League - Semi Final - Second Leg - Manchester United v Athletic Bilbao
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Alvarez je rekao da je uzimao supstancu kao dio tretmana za gubitak kose nakon liječenja raka. Njemu je dijagnosticiran rak testisa krajem 2016. U izjavi prije gotovo dva mjeseca rekao je da nikada u životu nije uzimao zabranjene supstance. Athletic Bilbao je obećao da će ga podržati.

Athletic se kvalificirao za Ligu prvaka nakon što je prošle sezone završio na četvrtom mjestu u španjolskoj La Ligi. Baskijci će u grupnoj fazi 1. listopada igrati s Borussijom Dortmund u gostima.

