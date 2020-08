Korona u Istri uoči susreta s Rijekom: Zaražen jedan igrač

<p>Nakon Lokomotive, Dinama i Varaždina, korona virus se pojavio i u <strong>Istri 1961</strong>. Puljani danas igraju protiv <strong>Rijeke</strong> u sklopu 3. kola HNL-a, no iz kluba tvrde da ostali igrači ne moraju u samoizolaciju.</p><p>Nisu otkrili identitet igrača, a pozitivan test je dobio u petak. Određena mu je karantena od 14 dana, a nadležni epidemiolozi su odmah testirali i njegove suigrače te stručni stožer. Svi testovi su bili negativni te zasad nema potrebe za samoizolacijom. Istra je u prošlom kolu igrala protiv Dinama, no nije poznato je li igrač Puljana i tada bio zaražen.</p><p>Utakmica protiv Riječana igra se od 18 sati, ali iz kluba nisu ništa rekli hoće li se utakmica igrati.</p><p>Najviše problema s koronom imala je Lokomotiva koja je imala petoricu zaraženih nogometaša pa su zbog toga morali u oslabljenom sastavu igrati protiv Dinama, Rijeke i Rapida iz Beča. Jedan nogometaš Dinama također je bio pozitivan, a zaražen je bio i jedan igrač Varaždina. No svi su oni ozdravili i priključili su se svojim momčadima.</p><h2>Priopćenje Istre prenosimo u cijelosti:</h2><p>Ovim putem obavještavamo javnost o tome da je jedan igrač NK Istra 1961 pozitivan na COVID-19. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (GDPR) nismo u mogućnosti objaviti identitet osobe pozitivne na virus.</p><p>Odmah po primitku obavijesti igrača o mogućim simptomima, liječnička služba NK Istre je sukladno svim propisanim mjerama obavijestila nadležnu epidemiološku službu te je igrač u toku petka zaprimio pozitivan nalaz te mu je određena mjera stroge samoizolacije, sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i radne skupine Hrvatskog nogometnog saveza.</p><p>Nakon obavijesti o pozitivnom nalazu jednog od igrača u NK Istri je provedeno testiranje svih igrača prve momčadi i cjelokupnog stožera prve momčadi NK Istre putem kvalitativnog imunokromatografskog testa za otkrivanje antitijela IgG i IgM na SARS-CoV-2 te su svi ostali nalazi negativni. Svi članovi prve momčadi biti će dodatno testirani na COVID-19 u nadolazećim danima.</p><p>Sukladno procjeni epidemiološke službe u ovom trenutku nema potrebe za samoizolacijom ostalih igrača ili članova stručnog stožera. NK Istra provodit će pojačani nadzor u narednim danima te će pozorno pratiti situaciju unutar kluba kako bi se zaštitili igrači, stručni stožer i svi djelatnici. Klub će o svim novim događanjima na vrijeme obavijestiti javnost.</p>