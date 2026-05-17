Košarka se vratila doma! Bili smo u Zadru i svjedočili sjajnom turniru 'ulične' košarke 3×3

Zadar opet diše košarku! Spektakularni Fibin World Tour turnir u košarci 3x3 održao se od 15. do 16. svibnja i oduševio sveprisutne.

Prvi dan natjecanja održao se na planiranoj lokaciji prelijepog Pozdrava Suncu, a jedini hrvatski predstavnik Cibona nažalost je ostao bez nokaut faze i to zbog manjeg broja postignutih poena od ostale dvije momčadi u skupini. Drugi dan natjecanja zbog kiše se morao preseliti u legendarne Jazine.

Foto: Predrag Vuckovic

Egzibicijski meč koji se trebao održati u 11 sati (na Pozdravu Suncu) su otkazali zbog kiše, a cijela se završnica preselila u dvoranu zbog lošeg vremena. Trofej pobjednika otišao je u ruke momčadi Miamija koji je u neizvjesnom finalu slavio protiv Amsterdama 21-19. Momčad iz Amsterdama u polufinalu je izbacila srpski Ub (21-17), dok je Miami do finala stigao preko Toronta (21-16).

Sjajno je bilo i natjecanje u zakucavanju, a njega je osvojio Piotr "Grabo" Grabowski iz Poljske nakon nekoliko spektakularnih zakucavanja. Zanimljivo, u Jazinama se u jednom trenutku pojavio i jedan golub (?!) koji je odlučio pogledati malo košarke.

Kako je cijeli proces organizacije turnira tekao objasnio nam je Vedran Vukušić, voditelj projekata pri Hrvatskom košarkaškom savezu.

Kako je došlo do kontakata između Fibe i organizatora?

- Imamo suradnike u organizaciji uz kojih smo došli do kontakata u Fibi i izrazili interes za organizacijom ovakve manifestacije.

Je li bilo drugih opcija za održavanje osim Zadra?

- Ljudi iz Fibe su prepoznali ovu lokaciju kao vrlo atraktivnu, to je svjetski poznata atrakcija. Pristali smo na ideju i pogodili smo s održavanjem ovakvog događaja na Pozdravu Suncu. Ljudi iz Fibe su rekli da je ovo najatraktivnija lokacija na kojoj se ovakav događaj održao.

Kako ste uspjeli montirati igralište na vanjskoj lokaciji?

- To rade ljudi koji se bave takvim stvarima, primjerice krov je stigao iz Njemačke, a teren iz Nizozemske. Firma iz Njemačke radi po cijelom svijetu.

Kad su počele pripreme za ovakav događaj i koliko je financijski zahtjevno postaviti vanjsko igralište?

- Počeli smo s pripremama u listopadu prošle godine. Dok smo sve to posložili; priprema, dobavljači... Financijska pozadina još nije poznata i bit će tek nakon kraja događaja.

Jeste li zadovoljni kako je sve to ispalo?

- Prezadovoljan. Ovakav događaj ne bismo mogli organizirati bez potpore Vlade, oni su glavni faktor ovog cijelog projekta. Tu je i Grad Zadar koji je pomogao koliko je god mogao, ne samo financijski nego i logistički. Svi zajedno smo ovo odradili, a žao nam je samo što se cijeli događaj nije održao na Pozdravu Suncu, ali ako je neka alternativa dobra, to je kultna dvorana Jazine. Fibi je najbitnije da se natjecanje održi od početka do kraja.

Koliko vam je trebalo vremena da preselite cijelu logistiku?

- U 13 sati su donijeli odluku i krenulo je premještanje, a Fiba je vrlo stroga po svojim pravilima i samo u ekstremnim slučajevima donosi odluke da se preseli igra u dvoranu jer je ovo ipak ulična košarka. Do 18 sati smo sve prebacili. Fiba je donijela konačnu odluku, a mi smo htjeli do zadnjeg trenutka pokušati da se ipak održi turnir na Pozdravu Suncu.

Koliko će se Hrvatska i Zadar promovirati kroz ovakav projekt?

- Planovi jesu da se i u idućim godinama održava ovakva manifestacija u Hrvatskoj, ideja je da se održi u Zadru, ali i neki drugi gradovi su izrazili želju da budu domaćini. Slika je već obišla cijeli svijet i sigurno je da će pomoći promociji Zadra i Hrvatske. Ovo je savršena lokacija - zaključio je Vukušić.

Svjetski poznati Pozdrav Suncu, najbolji "ulični" košarkaši svijeta, sjajna organizacija, zanimljive utakmice - sve to ponudio nam je turnir u Zadru. Neka se ponovi!