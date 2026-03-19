TEYVON MYERS

Košarkaš Splita divljao, klub ga 'lupio po džepu': 'Ispričavam se'

Piše Tomislav Gabelić, Issa Kralj,
Košarkaš Splita divljao, klub ga 'lupio po džepu': 'Ispričavam se'
Susret Splita i Vienne u 20. kolu ABA lige | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Košarkaši Splita izgubili su šestu utakmicu za redom, a poraz od Beča na Gripama nije dobro sjeo Teyvonu Myersu koji je neprimjereno gestikulirao prema navijačima. Ipak, košarkaš je svjestan greške

Admiral

Košarkaši Splita na sulud način su izgubili i šestu utakmicu za redom nakon osvajanja Kupa. Beč je slavio na Gripama 85-76, a gosti su u 12 minuta minus 19 pretvorili u plus 9 i u posljednjoj četvrtini se odvojili n 25 razlike dok je Split postigao samo sedam poena. 

Takav preokret nije lako pao treneru ni igračima, ali najburnije je reagirao Amerikanac Teyvon Myers koji je nakon susreta neprimjereno gestikulirao prema navijačima Splita. Amerikanac je oštro kažnjen od strane kluba zbog neprimjerenog ponašanja, a sada se oglasio i sam košarkaš koji je svjestan greške. 

Susret Splita i Vienne u 20. kolu ABA lige
Susret Splita i Vienne u 20. kolu ABA lige | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ispričavam se zbog svoje reakcije nakon utakmice, teško mi je pao poraz, jer smo svi željeli pobjedu. Sto puta se ispričavam, vjerujem da ćemo se do kraja sezone svi radovati pobjedama. Oprostite mi, volim vas - rekao je Myers.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji
VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...

Tottenham je s 3-2 pobijedio Atletico, ali Atletico ide dalje ukupnim rezultatom 7-5. Odlično je odigrala Tudorova momčad i hrabro ispala. Liverpool je pregazio Galatasaray (4-1), a Bayern Atalantu (10-2)
Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'
PO NOVI PODVIG

Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'

Rijeka vjeruje u čudo protiv Strasbourga! Sjećanje na Stuttgart inspirira: "Ne igraju imena već momčad, a mi smo tada imali sjajnu momčad koju je odlično posložio sjajni trener Matjaž Kek"

