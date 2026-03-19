Košarkaš Splita divljao, klub ga 'lupio po džepu': 'Ispričavam se'

Košarkaši Splita na sulud način su izgubili i šestu utakmicu za redom nakon osvajanja Kupa. Beč je slavio na Gripama 85-76, a gosti su u 12 minuta minus 19 pretvorili u plus 9 i u posljednjoj četvrtini se odvojili n 25 razlike dok je Split postigao samo sedam poena.

Takav preokret nije lako pao treneru ni igračima, ali najburnije je reagirao Amerikanac Teyvon Myers koji je nakon susreta neprimjereno gestikulirao prema navijačima Splita. Amerikanac je oštro kažnjen od strane kluba zbog neprimjerenog ponašanja, a sada se oglasio i sam košarkaš koji je svjestan greške.

- Ispričavam se zbog svoje reakcije nakon utakmice, teško mi je pao poraz, jer smo svi željeli pobjedu. Sto puta se ispričavam, vjerujem da ćemo se do kraja sezone svi radovati pobjedama. Oprostite mi, volim vas - rekao je Myers.