SAVLADALI SAMOBOR

Košarkaši Cedevite došli do pete uzastopne pobjede i probili se na zadnje mjesto za doigravanje

Piše HINA,
Zagreb: U 23. kolu SuperSport Premijer lige susreli su se Cedvita Junior i Zadar | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sincere Carry je s 20 koševa i četiri asistencije predvodio Cedevitu do pete uzastopne pobjede pod Krstićevim vodstvom. Mate Kalajžić je ubacio 17 poena, a Lukša Buljević 14

 Košarkaši Cedevite Junior pobijedili su Samobor s 88-75 u posljednjoj utakmici 30. kola domaće Premijer lige kojom su se probili na osmo mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje za prvaka.

Osim na početku utakmice, kad su imali šest koševa prednosti (8-14), košarkaši Samobora su bili u podređenom položaju. Cedevita je do kraja prve četvrtine napravila 15-2 i došla do +7 (23-16), a na poluvremenu je prednost momčadi pod vodstvom Vladimira Krstića bila dvoznamenkasta (49-37).

Samoborci su u trećoj četvrtini uspjeli smanjiti zaostatak na sedam koševa, ali Cedevita je serijom 9-0 na početku zadnje četvrtine otišla na +16 (72-56), od čega se gostujuća momčad nije uspjela oporaviti.

Sincere Carry je s 20 koševa i četiri asistencije predvodio Cedevitu do pete uzastopne pobjede pod Krstićevim vodstvom. Mate Kalajžić je ubacio 17 poena, a Lukša Buljević 14. Kod Samobora je u trećem uzastopnom porazu najbolji bio Dino Cinac s 23 koša i sedam skokova.

Zadar je na čelu ljestvice s učinkom 26-3, Cibona je druga s 22-8, a Split treći s 22-7. U borbi za četvrto mjesto, koje donosi prednost domaćeg terena u prvom krugu doigravanja, trenutačno je najbolja Dubrava s 15-15. Samobor je peti s 15-14, a Zabok i Dubrovnik imaju učinak 14-16. Za osmo mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje, bore se Cedevita Junior (11-19), Kvarner 2010 (11-19), Alkar (11-19) i Dinamo Zagreb (10-19). Unatoč jučerašnjoj pobjedi nad Dinamom, Šibenka (7-23) je na putu ispadanja iz Premijer lige. 

