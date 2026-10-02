Košarkaši Cibone družit će se s navijačima u Zagrebu. A dijelit će se i ulaznice za Ligu prvaka!

Košarkaški klub Cibona u subotu od 11 do 14 sati organizira navijačku aktivaciju na glavnome zagrebačkom trgu. Klub tim povodom izlazi među građane Zagreba i u samom centru grada stvara atmosferu uoči utakmice 1. kola Košarkaške Lige prvaka protiv turskog Galatasaraya, koja se u Draženovom domu igra u utorak, 6. listopada u 18 sati, a ulaznice su već u prodaji na službenoj web stranici kluba.

Središnje mjesto događanja bit će Cibonin promotivni štand, na kojem se posjetitelji mogu prijaviti za dolazak na utakmicu. Na druženju će se navijačima pridružiti i trojica igrača prve momčadi Cibone, spremni za fotografije te opuštenu i zabavnu atmosferu. Prostorom trga kretat će se promotori u klupskim obilježjima i pozivati građane na sudjelovanje, a program će uz glazbu i DJ-a obuhvatiti i dvije kratke točke klupskih plesačica te druženje s klupskom maskotom Vučkom. Za sve koji žele okušati svoje košarkaškim vještine bit će postavljeni i koševi za zabavne igre i natjecanja.

Zagreb: Media day KK Cibona povodom početka nove sezone 2026./27. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tijekom događanja kroz aktivnosti na lokaciji dijelit će se besplatne ulaznice za utakmicu s Galatasarayem, a paralelno će se provoditi i nagradna igra za najbolji „Cibona selfie“ kroz koju će biti podijeljen dodatni dio ulaznica i nagrada – sve informacije o načinu sudjelovanja bit će dostupne i na službenim klupskim profilima.

Cibona i Galatasaray imaju i zajedničku europsku povijest – u sezoni 1985./86., u kojoj je Cibona osvojila svoj drugi europski naslov, Vukovi su upravo momčad iz Istanbula izbacili u prvom kolu tadašnjeg Kupa europskih prvaka, slavivši u oba susreta (110:97 u gostima i 121:106 kod kuće).

Cibona igra protiv KK Zaboka u sklopu 2. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Igor Soban /PIXSELL

- Cibona je klub ovog grada i želimo da se to osjeti i izvan dvorane. Zato u subotu izlazimo na naš glavni trg, među ljude, i pozivamo Zagreb da zajedno s nama otvori europsku sezonu. Vraćamo se u Ligu prvaka i to je trenutak koji želimo podijeliti s našim gradom i navijačima – uz dobru glazbu, zabavu za najmlađe i energiju koju onda u utorak zajedno prenosimo pod Toranj - poručuju iz Cibone.

Utakmica protiv Galatasaraya za Cibonu je prva u Ligi prvaka nakon deset godina izbivanja, a u skupini B Vukove uz istanbulsku ekipu čekaju i poljska Legia Varšava te francuski Strasbourg. Susret u Draženovom domu počinje u 18 sati, a ulaznice su već u prodaji na službenoj web stranici kluba i na blagajnama Draženovog doma, po cijenama od 13 do 20 eura, uz obiteljski paket u kojem uz jednu kupljenu ulaznicu jedno ili dvoje djece do 12 godina ulazi besplatno.