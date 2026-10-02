Obavijesti

Sport

Komentari 0
U SUBOTU

Košarkaši Cibone družit će se s navijačima u Zagrebu. A dijelit će se i ulaznice za Ligu prvaka!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Košarkaši Cibone družit će se s navijačima u Zagrebu. A dijelit će se i ulaznice za Ligu prvaka!
Zagreb: Media day KK Cibona povodom početka nove sezone 2026./27. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Cibona je klub ovog grada i želimo da se to osjeti i izvan dvorane. Zato u subotu izlazimo na naš glavni trg, među ljude, i pozivamo Zagreb da zajedno s nama otvori europsku sezonu, poručili su iz kluba

Admiral

Košarkaški klub Cibona u subotu od 11 do 14 sati organizira navijačku aktivaciju na glavnome zagrebačkom trgu. Klub tim povodom izlazi među građane Zagreba i u samom centru grada stvara atmosferu uoči utakmice 1. kola Košarkaške Lige prvaka protiv turskog Galatasaraya, koja se u Draženovom domu igra u utorak, 6. listopada u 18 sati, a ulaznice su već u prodaji na službenoj web stranici kluba.

Središnje mjesto događanja bit će Cibonin promotivni štand, na kojem se posjetitelji mogu prijaviti za dolazak na utakmicu. Na druženju će se navijačima pridružiti i trojica igrača prve momčadi Cibone, spremni za fotografije te opuštenu i zabavnu atmosferu. Prostorom trga kretat će se promotori u klupskim obilježjima i pozivati građane na sudjelovanje, a program će uz glazbu i DJ-a obuhvatiti i dvije kratke točke klupskih plesačica te druženje s klupskom maskotom Vučkom. Za sve koji žele okušati svoje košarkaškim vještine bit će postavljeni i koševi za zabavne igre i natjecanja.

Zagreb: Media day KK Cibona povodom početka nove sezone 2026./27.
Zagreb: Media day KK Cibona povodom početka nove sezone 2026./27. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tijekom događanja kroz aktivnosti na lokaciji dijelit će se besplatne ulaznice za utakmicu s Galatasarayem, a paralelno će se provoditi i nagradna igra za najbolji „Cibona selfie“ kroz koju će biti podijeljen dodatni dio ulaznica i nagrada – sve informacije o načinu sudjelovanja bit će dostupne i na službenim klupskim profilima.

Cibona i Galatasaray imaju i zajedničku europsku povijest – u sezoni 1985./86., u kojoj je Cibona osvojila svoj drugi europski naslov, Vukovi su upravo momčad iz Istanbula izbacili u prvom kolu tadašnjeg Kupa europskih prvaka, slavivši u oba susreta (110:97 u gostima i 121:106 kod kuće).

Cibona igra protiv KK Zaboka u sklopu 2. kola SuperSport Premijer lige
Cibona igra protiv KK Zaboka u sklopu 2. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Igor Soban /PIXSELL

- Cibona je klub ovog grada i želimo da se to osjeti i izvan dvorane. Zato u subotu izlazimo na naš glavni trg, među ljude, i pozivamo Zagreb da zajedno s nama otvori europsku sezonu. Vraćamo se u Ligu prvaka i to je trenutak koji želimo podijeliti s našim gradom i navijačima – uz dobru glazbu, zabavu za najmlađe i energiju koju onda u utorak zajedno prenosimo pod Toranj - poručuju iz Cibone.

Utakmica protiv Galatasaraya za Cibonu je prva u Ligi prvaka nakon deset godina izbivanja, a u skupini B Vukove uz istanbulsku ekipu čekaju i poljska Legia Varšava te francuski Strasbourg. Susret u Draženovom domu počinje u 18 sati, a ulaznice su već u prodaji na službenoj web stranici kluba i na blagajnama Draženovog doma, po cijenama od 13 do 20 eura, uz obiteljski paket u kojem uz jednu kupljenu ulaznicu jedno ili dvoje djece do 12 godina ulazi besplatno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće
RASTE POPULARNOST

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće

Marigona Gona, navijačica s Kosova, postala je internetska senzacija nakon što ju je kamera uhvatila na utakmici Eurolige. Njezin profil eksplodirao je, a ona je odlučila prigrliti popularnost koju je stekla preko noći
HUMANITARAC DANI Izračunali smo koliko je otprilike Olmo donirao Vukovaru. Iznos je velik
POMAŽE VUKOVARU

HUMANITARAC DANI Izračunali smo koliko je otprilike Olmo donirao Vukovaru. Iznos je velik

Osim što je fantastičan nogometaš, Dani je i veliki humanitarac. Njegov menadžer Andy Bara otkrio je kako donira dva posto godišnje plaće za Vukovar otkako je otišao iz Dinama 2020.
Bara: Stavite krov na Maksimir i dobili smo isto. Igrači mi kažu da je najružniji stadion svijeta!
KRITIKE POBJEDNIČKOG DIZAJNA

Bara: Stavite krov na Maksimir i dobili smo isto. Igrači mi kažu da je najružniji stadion svijeta!

Andy Bara žestoko kritizirao nacrt novog Maksimira: otvoren stadion bez krova i s razmakom između tribina. Prisjetio se i razgovora s Thibautom Courtoisom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026