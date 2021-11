Veljko Mršić je u četvrtak na otvaranju kvalifikacija za SP predstavio novu, pomlađenu Hrvatsku. Hrvatska mladost ostavila je sjajan dojam, pružila odličan otpor protiv aktualnog europskog prvaka, a pobjednika je odlučila jedna lopta. Puno iskusniji Slovenci su na kraju slavili 76-74.

No, uz puno dobrih vijesti za nas. Ti talentirani košarkaši pokazali su veću volju i motivaciju nego mnogi njihovi prethodnici. Pokazali su borbenost i srčanost, a to je prepoznalo više od 2000 ljudi u Draženovu domu koji su došli vidjeti što to može hrvatska mladost. Fantastično su se u prvom kolu nosili s iskusnim Slovencima koji su dugo godina na okupu, aktualni europski prvaci i polufinalisti iz Tokija.

Dizao ih je na noge sjajni Prkačin sa svojim zakucavanjima, Bundović je oduševio sa 16 koševa u debiju. Bilo je dosta pogrešaka, ali hrabro su se borili protiv kvalitetnijeg protivnika koji je u Draženov dom došao kao veliki favorit, a ovi klinci su pokazali da zaslužuju podršku i da se može računati na njih. Ostali smo bez pobjede u završnici, ali ovaj poraz ne boli. Hrvatska je dobila puno. Hrvatska je dobila igrače za budućnost. A publika je gromoglasnim pljeskom na kraju pokazala što misli o tome.

Prosjek naše reprezentacije je nešto iznad 22 godine, izbornik je pozvao čak sedmoricu debitanata i bez obzira na poraz, pokazali su da hrvatska košarka ima svjetlu budućnost. Kada se uigraju, bit će to potentna reprezentacija na pogon mladenačke energije, brzine i snage.

No, kako bi imali svjetlu budućnost, treba biti što bolji u sadašnjosti. A naše košarkaše već danas od 18 sati čeka susret 2. kola kvalifikacija protiv Finske u hladnom Espoou. Nakon poraza od Slovenije, pobjeda će biti prijeko potrebna.

- Mi u svaku utakmicu ulazimo s očekivanjem da pobijedimo. Neće biti lako, Finska je uigrana momčad, dosta dugo igraju zajedno i imaju puno iskusnih igrača. Dodatno, imaju i mlađe igrače s velikom minutažom: Maxhuni, Valtonen i Jantunen na pozicijama jedan, tri i četiri. Tu je još i Sasu Salin, bek šuter u najboljim godinama i sigurno nas očekuje zahtjevna utakmica. Koliko čujemo, dvorana će biti puna, vidjeli smo kakvu su podršku navijača Finci imali i na zadnjim europskim prvenstvima. Međutim, to nam je motiv da se pokažemo u dobrom svjetlu i napravimo sve za pobjedu - kazao je izbornik Veljko Mršić.

Finska je u prvom kolu izgubila od Švedske 72-62. Riječ je o iskusnoj reprezentaciji s nekoliko bivših euroligaških igrača. No, bez obzira što su naši košarkaši protiv Slovenije odigrali tek prvu zajedničku utakmicu, nema izlika. Moraju protiv Finske tražiti pobjedu.

- Nema tu previše filozofiranja. Sama činjenica igranja za hrvatsku reprezentaciju i nošenja grba na hrvatskom dresu je veliki motiv i većeg motiva od toga ne treba. Jučer smo imali teško putovanje, jutros smo odradili uvodni regenerativni trening i dečki su tu već bili dosta motivirani. Atmosfera je dobra od prvog dana okupljanja tako da ne sumnjam da ćemo dati sve od sebe i tu nema znaka pitanja - kazao je izbornik.

Inače, Mršić je odabrao 12 igrača koji će konkurirati za susret protiv Finske. U odnosu na Sloveniju, utakmicu s tribina će gledati Josip Batinić, a priliku za debi imat će centar Cibone Danko Branković.

Bez obzira na poraz od Švedske, Finska je favorit prema kladionicama. Koeficijent na njihovu pobjedu je 1.50, a da će Hrvatska slaviti, koeficijent je 2.60.

Utakmica počinje u 18 sati, a prijenos je na Sport Klubu 1.

Popis igrača za Finsku: Roko Badžim, Danko Branković, Filip Bundović, Mateo Drežnjak, Tomislav Gabrić, Lovro Gnjidić, Pavle Marčinković, Marin Marić, Toni Perković, Roko Prkačin, Roko Rogić i Matej Rudan.