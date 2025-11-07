Obavijesti

Košarkaši Zadra tijesno izgubili od Bosne u ABA ligi na Višnjiku

Zadar: Zadar i Bosna odigrali utakmicu 6. kola AdmiralBet ABA lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadar je loše otvorio u utakmicu i rano pau u rezultatski zaostatak. Osobito loše hrvatski je prevak izgledao pred kraj prvog poluvremena kada je Bosna pobjegla na čak 14 razlike (32-46)

Košarkaši Zadra u susretu su 6. kola skupine B regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Bosne sa 77-78 (21-23, 13-23, 22-8, 21-24).  Vladimir Mihailović je sa 22 koša bio najefikasniji kod Zadra, dok su Jarrod West sa 20 i Michael Young sa 19 ubačaja predvodili Bosnu.

Zadar je loše otvorio u utakmicu i rano pau u rezultatski zaostatak. Osobito loše hrvatski je prevak izgledao pred kraj prvog poluvremena kada je Bosna pobjegla na čak 14 razlike (32-46). No, sjajnom trećom četvrtinom Zadar je stigao do preokreta, serijom 24-3 je poveo sa 56-49 i činilo se kako će u zadnjih 10 minuta mirno iskontrolirati utakmicu.

Sve do tri minute prije kraja Zadar je imao prednost 71-64, ali je lošom završnicom dopustio Bosni povratak u utakmicu. West je pogodio tricu kojom je Bosna povela 76-74 24 sekunde prije kraja, a nakon promašaja Ramljaka isti je igrač pogodio oba slobodna bacanja za 78-74 činilo se kako je dvoboj odlučen. No, Mihailović je tricom smanjio na 78-77, a nakon osobne pogreške Kovačevića u napadu Zadar je doibio 2.3 sekunde za zadnji napad i šut za pobjedu. Nažalost, Mihailovićev šut sa zvukom sirene nije bio precizan. Zadar je pao na omjer pobjeda i poraza 1-5, dok je Bosna na 2-3.

