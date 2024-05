Košarkaši Zadra u polufinalu prvenstva, Luka Božić zabio 23

Košarkaši Zadra prvi su polufinalisti ovogodišnjeg doigravanja prvenstva Hrvatske, oni su u četvrtfinalu s 2-0 u pobjedama svladali Dubravu nadigravši ju u u drugoj utakmici i nedjelju na njenom terenu sa 90-78 (19-20, 28-21, 21-18, 22-19.).

Prvake je do pobjede predvodio Luka Božić s 23 koša, 15 je dodao Marko Ramljak, dok je Toni Ročak s 18 ubačaja bio najefikasniji kod Dubrave.

Domaćini su bolje otvorili dvoboj te zahvaljujući odličnom šutu za tricu bili i u prednosti sve do sredine druge četvrtine. No, kada je taj vanjski šut počeo "štekati" do izražaja je došla veća kvaliteta gostiju.

Početkom posljednje dionice Zadar se odvojio na dvoznamenkastu prednost i mirno priveo susret kraju.

U polufinalu će Zadar igrati protiv pobjednika dvoboja Cedevita Junior - Dinamo-Zagreb u kojoj Cedevita Junior vodi 1-0.

Kasnije u nedjelju svoju drugu utakmicu četvrtfinala igrat će još Dubrovnik i Split, u tom paru Split vodi 1-0, a pobjednik tog susreta će na pobjednika dvoboja Cibone i Zaboka u kojem Cibona vodi 1-0.