Košarkašice bosanskohercegovačke reprezentacije danas su uvjerljivo srušile Švedsku 82-63 i osvojile šesto mjesto na Europskom prvenstvu što im je najbolji plasman u povijesti, a njime su osigurale i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Naše susjede su tijekom cijelog turnira pokazale nevjerojatno zajedništvo. Na tom su putu srušile i naše reprezentativke, a ono što su napravile nakon svega prepričavat će se godinama u Bosni i Hercegovini.

Naime, djevojkama su kod kuće pripremali spektakularan doček, no one su to odbile jer "ne žele blještavilo i rasipranje" te da se "novac namijenjen njima radije uloži u košarkaške škole u Bih". Također, nisu propustile 'okrznuti' ni političare koji im "nisu izdvojili nijedan fening" za pripreme za Euro pa neće na njima ni skupljati političke poene.

Svoju su zajedničku poruku objavili preko Instagram profila ponajbolje košarkašice Marice Gajić, a mi ju prenosimo u cijelosti:

"Dragi naši navijači, prijatelji i sugrađani,

prije svega vam se moramo zahvaliti na ogromnom broju poruka podrške koje ste nam slali dok smo se na Europskom prvenstvu borile da ostvarimo što bolji rezultat za našu domovinu. Ne možete ni zamisliti koliko su nam značile te emocije kojima ste nas hranili, bili ste naša snaga u najtežim trenucima. Ovo što smo ostvarile poklanjamo svima vama u Bosni i Hercegovini, to je uspjeh svih nas. Zajednički, bez ikakvih podjela, kako i treba biti.

Nažalost, ima i onih kojima ne možemo uzvratiti na lijepim riječima.

Bile smo zapanjene količinom čestitki političara s najviših nivoa vlasti, a koji prethodno nisu izdvojili ni feninga za naše pripreme. Da ne govorimo kako također od njih nismo dobile bilo kakvu nagradu za plasman na Eurobasket, kao ni za ulazak među najboljih osam ekipa Europe.

Raznih obećanja i inicijativa je bilo, ali očito je tek riječ o jeftinom populizmu, jer nikad nisu realizirana. Bez obzira koje bilo opravdanje za takav maćehinski tretman reprezentacije, nije u redu da političke poene na našem uspjehu grabe oni koji do jučer nisu htjeli ni da nas pogledaju.

U tom smislu, želimo nešto reći i o spektakularnom dočeku koji se, kako čujemo, priprema za nas u Sarajevu. Nema potrebe za blještavilom i rasipanjem. Mi smo to shvatile po dolasku na pripreme u Fojnicu, gdje su nas stotine mališana dočekale s pjesmom i zastavama naše zemlje, kada je malo tko bio uz nas.

Takav doček, prije samog Eurobasketa, pamtit ćemo dok smo žive. Takav doček želimo i u Sarajevu, ispred Vijećnice, jednostavan, ali emotivno bogat. Pjevat ćemo i radovati se. Ništa nam više ne treba. Imamo jedni druge, to je više nego dovoljno.

Novac koji ste namijenili našem spektakularnom dočeku željele bismo da poklonite košarkaškim klubovima i školama košarke u Bosni i Hercegovini, kako bismo sutra svi skupa mogli neke nove klince i klinceze gledati u dresu reprezentacije na europskim i svjetskim prvenstvima.

To će biti najveća nagrada koju možemo dobiti, i mi i zemlja koju toliko volimo", stoji u pismu.