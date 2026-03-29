Košarkašice su glavna sportska priča u Brodu: 'Ovakvog playa u Hrvatskoj nema ni kod muških'
Navijači ŽKK Brod na Savi dolaze čak i na treninge, a na utakmicama ih ima i više od 1000. "Amerikanka Jackson pun je pogodak, a želimo osvojiti naslov prvaka Hrvatske i plasirati se u Eurokup", kaže trener Dražen Rimarčuk
Nekad nogometaši, zatim košarkaši, futsalaši, kratko čak i odbojkaši, a danas? Danas su košarkašice glavna sportska priča u Slavonskom Brodu. Brod na Savi vodeća je ekipa hrvatske lige, sa samo jednim porazom u 19 utakmica istaknula se kao apsolutni favorit za trofej prvaka države, prvi trofej uopće za brodski klub.