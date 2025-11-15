Obavijesti

Sport

Komentari 0
EVO ŠTO SE MORA DOGODITI

Kosovo je osiguralo najmanje playoff za Svjetsko prvenstvo. Za direktan plasman treba čudo

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kosovo je osiguralo najmanje playoff za Svjetsko prvenstvo. Za direktan plasman treba čudo
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Teoretski još postoje šanse da Kosovo završi prvo u skupini, ali treba mu pravo sportsko čudo. Ipak, pobjedom u Sloveniji osiguralo je playoff

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. ulaze u završnu fazu, a kulminacija će se u skupini B dogoditi u posljednjem kolu na utakmici Kosova i Švicarske. Te su dvije reprezentacije ove subote upisale nove pobjede čime su Švicarci zadržali prvo mjesto i tri boda prednosti u odnosu na Kosovo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mirnovec zahvalio Vatrenima 05:49
Mirnovec zahvalio Vatrenima | Video: Čitatelj 24sata

Želi li Kosovo zasjesti na sam vrh i time direktno izboriti Svjetsko prvenstvo mora pobijediti Švicarce s čak šest pogodaka razlike u međusobnom susretu u utorak.

Ranije je Švicarska je u Ženevi pobijedila Švedsku 4-1, dok je Kosovo u Ljubljani bilo bolje od Slovenije s 2-0.

Švicarci su poveli golom Embola, ali su Šveđani poništili zaostatak u 33. minuti kada je gol za izjednačenje dao Nygren. U drugom poluvremenu Švicarci nisu napravili krivi korak već je prvo Xhaka u 60. pogodio s bijele točke za 2-1, Ndoye u 75. za 3-1, a sve je zaokruženo golom Manzambija u 94. minuti za 4-1.

Kosovo je u Ljubljani povelo golom Asllanija već u šestoj minuti. U 53. je Slovenija ostala s igračem manje nakon drugog žutog kartona Stojanovića, a u 64. je Karničnik poslao loptu u vlastitu mrežu za 2-0 gostiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bomba iz Maksimira: Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo!
DOZNAJU 24SATA

Bomba iz Maksimira: Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo!

Hrvatski reprezentativni golman trenutačno ne proživljava najbolje dane u Gironi, a koje mjesto bi ga ponovno bolje moglo vratiti 'u orbitu' nego li njegov Maksimir. A i on bi svakako mogao pomoći Dinamu
VIDEO Pljušte čestitke Hrvatskoj za plasman na SP. Evo kojim se riječima obratio predsjednik Fife
'VIDIMO SE USKORO'

VIDEO Pljušte čestitke Hrvatskoj za plasman na SP. Evo kojim se riječima obratio predsjednik Fife

Hrvatska će još jednom zapaliti svjetsku pozornicu na Mundijalu donoseći svoj ponos i veliku strast u Sjevernu Ameriku 2026. godine. Vaše putovanje inspiriralo je milijune, rekao je Gianni Infantino
Hrvatska - Uzbekistan 1-1 (3-4): Mladi 'vatreni' u suzama idu kući, presudili jedanaesterci
UZ SPORNO SUĐENJE

Hrvatska - Uzbekistan 1-1 (3-4): Mladi 'vatreni' u suzama idu kući, presudili jedanaesterci

Dvije vrlo sumnjive odluke sudaca definitivno su obilježile ovu utakmicu. U sudačkoj nadoknadi je Hrvatska tražila kazneni udarac, a u prvoj seriji raspucavanja je golman Uzbekistana vjerojatno s obje noge napustio liniju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025