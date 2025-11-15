Kosovo je osiguralo najmanje playoff za Svjetsko prvenstvo. Za direktan plasman treba čudo

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. ulaze u završnu fazu, a kulminacija će se u skupini B dogoditi u posljednjem kolu na utakmici Kosova i Švicarske. Te su dvije reprezentacije ove subote upisale nove pobjede čime su Švicarci zadržali prvo mjesto i tri boda prednosti u odnosu na Kosovo.

Želi li Kosovo zasjesti na sam vrh i time direktno izboriti Svjetsko prvenstvo mora pobijediti Švicarce s čak šest pogodaka razlike u međusobnom susretu u utorak.

Ranije je Švicarska je u Ženevi pobijedila Švedsku 4-1, dok je Kosovo u Ljubljani bilo bolje od Slovenije s 2-0.

Švicarci su poveli golom Embola, ali su Šveđani poništili zaostatak u 33. minuti kada je gol za izjednačenje dao Nygren. U drugom poluvremenu Švicarci nisu napravili krivi korak već je prvo Xhaka u 60. pogodio s bijele točke za 2-1, Ndoye u 75. za 3-1, a sve je zaokruženo golom Manzambija u 94. minuti za 4-1.

Kosovo je u Ljubljani povelo golom Asllanija već u šestoj minuti. U 53. je Slovenija ostala s igračem manje nakon drugog žutog kartona Stojanovića, a u 64. je Karničnik poslao loptu u vlastitu mrežu za 2-0 gostiju.