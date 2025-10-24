Kotarski: Da nije bilo Gorice, danas ne bih bio ovdje. Na SP-u je najvažnije proći grupnu fazu

Dominik Kotarski (25) sadašnjost je i budućnost hrvatske reprezentacije na golmanskoj poziciji. Golman Kopenhagena redovito brani na visokoj razini u Ligi prvaka, a do Danske je došao transferom iz PAOK-a ovoga ljeta. Podijelio je svoja razmišljanja u razgovoru za Novu TV.

Kako je došlo do transfera iz PAOK-a u Kopenhagen?

- Bilo je puno interesa, čak i iz liga petice, ali htio sam igrati Ligu prvaka. Kopenhagen je pokazao veliku želju da me dovede i od nikog od ostalih nisam dobio takvo povjerenje. Trener me zvao svaki dan i pisao mi poruke. Kopenhagen sam vidio kao odličan iskorak.

Kako se nosite s kritikama? Bilo je kritika nakon utakmice s Dortmundom.

- Ne slušam ih. Sloboda govora je na snazi. Branim dobro, vjerujem u sebe, imam samopouzdanja. Naravno da ima i lošijih trenutaka - kako osobnih tako i u momčadi. Tako je i u životu, ali najbitnije je da vjeruješ u ono što radiš.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prije godinu i pol spominjali su se Bayern, West Ham, neki klubovi iz Serie A? Je li vam žao što se nije realiziralo?

- Nije mi žao za ničime što je iza mene. Nije vrijedno ni pričati o tome, a niti razmišljati. Sretan sam, ovo je odlična stepenica za moju karijeru.

Dugoročno je cilj igrati u ligama petice?

- Dugoročno da, ali volim razmišljati kratkoročno i ići utakmicu po utakmicu. Tko zna što će se dogoditi i što dolazi.

S 18 godina otišli ste iz Dinama u Ajax, ali nikad niste dobili šansu u prvoj momčadi? Koliko vam je značilo to iskustvo?

- Jako puno. Nije lagano prijeći u drugu državu, na sjever, a Nizozemci su dosta hladni. Puno sam toga naučio i stekao, možda nisam šansu ni zaslužio u tom trenutku, ali definitivno sam dobio puno tim iskustvom.

Igrali ste u Gorici, svjesno napravili dva-tri koraka unatrag gdje ste se vratili iz Ajaxa?

- Bio je rizik, ali nebrojeno puta sam zahvalio predsjedniku Črnku. Da nije bilo Gorice ne bih bio ovdje, ne bih igrao za reprezentaciju i ne bih igrao Ligu prvaka. Sve to u razmaku od četiri godine.

Nedavno ste rekli da zaslužujete braniti u manjim utakmicama za reprezentaciju, jeste li spremni za one najveće utakmice?

- Spreman sam, ne vidim zašto ne bih bio spreman. Branim u Ligi prvaka, imam kontinuitet utakmica, a svjestan sam situacije u reprezentaciji. Livaković je uvijek branio odlično za Hrvatsku, svjestan sam toga. Zahvalan sam izborniku Daliću na prilici, a on odlučuje tko će braniti.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Idemo na SP idućeg ljeta, koja su nadanja i očekivanja svlačionice?

- Hrvatska nogometna reprezentacija navikla je cijelu naciju na velike uspjehe, a pokazali smo i u Ligi nacija da se možemo nositi sa svima. Najbitnije je da prođemo grupu, a nokaut utakmice su uvijek drugačije. Očekivanja su s pravom velika i mislim da Hrvatska ima što za reći - zaključio je Kotarski koji je za "vatrene" nastupio triput.