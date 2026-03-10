Kotarski otpao, izbornik Dalić ekspresno pronašao zamjenu

Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je pretpoziv golmanu Karlu Letici za okupljanje "vatrenih" uoči prijateljskih utakmica protiv Kolumbije i Brazila koje će se igrati u Orlando. Vratar Lausanne-Sporta priključit će se reprezentaciji umjesto Dominika Kotarskog, koji će zbog obiteljskih razloga propustiti ovo okupljanje, priopćio je Hrvatski nogometni savez.

Golmansku liniju Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama tako će činiti Dominik Livaković, Ivor Pandur i Letica. Livaković i dalje ima status "jedinice" reprezentacije, posebno nakon što se povratkom u Dinamo ponovno ustalio među vratnicama, dok će Pandur i Letica pokušati izboriti prve minute u dresu A reprezentacije.

Letica (29) je 15 puta branio za mlađe reprezentativne selekcije Hrvatske. Već je sudjelovao na okupljanjima seniorske reprezentacije, ali još uvijek čeka prvi službeni nastup za "vatrene". Golmansku karijeru započeo je u Hajduku, odakle je 2018. ostvario transfer u Club Brugge vrijedan oko tri milijuna eura. Nakon nekoliko posudbi i promjena sredina, od 2023. brani za švicarskog prvoligaša Lausanne-Sport, gdje se profilirao kao jedan od najboljih u ligi.

Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Hrvatsku reprezentaciju u Orlandu čeka dvostruki program. Prvo će 26. ožujka igrati protiv Kolumbije, a potom 31. ožujka protiv Brazila. Obje utakmice dio su prijateljske serije Put do 26, u kojoj uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjeluje i Francuska.

Reprezentativci će se 23. ožujka okupiti u Orlandu, kamo će doputovati iz svojih klubova, dok će istoga dana iz Zagreba prema SAD-u otputovati i stožer reprezentacije te delegacija Saveza zajedno s igračima iz Hrvatska nogometna liga.