Obavijesti

Sport

Komentari 4
TRENER ZNA POSAO PLUS+

Kova vjeruje u proces! Pronašao je ključ momčadi u tjedan dana i sastavio udarnu jedanaestorku

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 4 min
Kova vjeruje u proces! Pronašao je ključ momčadi u tjedan dana i sastavio udarnu jedanaestorku
Foto: Antonio Bronic

U dvije godine od borbe za život do najljepših trenutaka u karijeri trenera. Sve je prošao Mario Kovačević (50). Začepio je usta kritičarima, a poručio je i momčadi tko je u 'udarnom sastavu', a tko se za to mora izboriti

U otprilike ovo vrijeme prošle godine je Mario Kovačević s 4-1StartFragment slavio upravo protiv Dinama. Na Ivan Kušek-Apašu slavio je sa Slaven Belupom protiv 'modrih'. Nakon što je Bruno Petković zabio za vodstvo gostiju, Ivan Nevistić je četiri puta morao u mrežu nakon što su ih nadigrali 'farmaceuti'. Smiješio se tad popularni Kova nakon utakmice baš i kao nakon veličanstvene pobjede u Europskoj ligi protiv Fenerbahčea (3-1) na Maksimiru.StartFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda
SLAVLJE DINAMA

Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda

Dinamo je do prednosti došao preko Belje, ali se Fener brzo vratio sjajnim golom. "Modri" su opet energično ušli u drugi dio i brzo poveli drugim golom Belje, a Bakrar je stavio točku na i pred kraj susreta
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Koprivnica - Hajduk 1-4: Splićani se mučili s igračem više, Livaja zabio nakon mjesec dana...
ŠESNAESTINA FINALA KUPA

Koprivnica - Hajduk 1-4: Splićani se mučili s igračem više, Livaja zabio nakon mjesec dana...

KOPRIVNICA - HAJDUK 1-4 Hajduk je prošao u osminu finala Kupa gdje ih očekuje Cibalija. Pobjedu na Kušek Apašu su im donijeli golovi Almene, Melnjaka i dva Livaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025