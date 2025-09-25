U dvije godine od borbe za život do najljepših trenutaka u karijeri trenera. Sve je prošao Mario Kovačević (50). Začepio je usta kritičarima, a poručio je i momčadi tko je u 'udarnom sastavu', a tko se za to mora izboriti
TRENER ZNA POSAO PLUS+
Kova vjeruje u proces! Pronašao je ključ momčadi u tjedan dana i sastavio udarnu jedanaestorku
Čitanje članka: 4 min
U otprilike ovo vrijeme prošle godine je Mario Kovačević s 4-1StartFragment slavio upravo protiv Dinama. Na Ivan Kušek-Apašu slavio je sa Slaven Belupom protiv 'modrih'. Nakon što je Bruno Petković zabio za vodstvo gostiju, Ivan Nevistić je četiri puta morao u mrežu nakon što su ih nadigrali 'farmaceuti'. Smiješio se tad popularni Kova nakon utakmice baš i kao nakon veličanstvene pobjede u Europskoj ligi protiv Fenerbahčea (3-1) na Maksimiru.StartFragment
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku